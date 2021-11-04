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Возобновилась прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа»
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Прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию после пяти дней остановки возобновилась, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Возобновилась прокачка, по данным оператора, с 14.00 мск, и составила в период до 15.00 мск примерно 186,6 тысячи кубометров, передает РИА «Новости».
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более двух тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.
Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал – Европа прекратилась утром в субботу, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.
В Молдавии заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом
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Кишинев имеет возможность пересмотреть заключенный на прошлой неделе контракт с Газпромом, сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью телеканалу N4.
«У нас есть возможность, может в следующем году, когда будет больше времени в нашем распоряжении, обсудить новый контракт, который заменит действующий», – приводит слова председателя правления АО «Молдовагаз» ТАСС.
При этом Чебан выразил уверенность, что действующее соглашение с Газпромом заключено на хороших для Молдавии условиях. Он также сообщил, что молдавские операторы могут приобретать газ у других поставщиков.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?
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Газпром отказался от дополнительного транзита газа через Украину в 2022 году
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Компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в I-III кварталах 2022 года на аукционе, следует из данных платформы RBP.
«Оператор ГТС Украины» на аукционе предложил транзитные мощности на I-III кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка», однако они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м в год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки), передает ТАСС.
Также Газпром не забронировал на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу, следует из данных GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89 млн куб. м в сутки.
После итогов аукциона цена на газ в Европе увеличилась более чем на 2%. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 820 долларов за тысячу кубометров с 803 долларов, однако после моментного стремительного роста стоимость газа также стремительно вернулась на уровень 800 долларов за тысячу кубометров.
Во вторник цена газа в Европе в ходе торгов опустилась до 750 долларов за тысячу кубометров, после того как утром поднялась выше 850 долларов.
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На Украине объяснили троекратное увеличение отбора газа из подземных хранилищ
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Отбор природного газа из подземных хранилищ Украины в октябре составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года, сообщили в пресс-службе оператора газохранилищ «Укртрансгаз».
«Такая разница объясняется двумя факторами. Первый – сезон отбора этого года начался на две недели раньше прошлогоднего. Второй – осенью компании-нерезиденты реэкспортировали часть своих запасов с целью дальнейшей реализации на газовом рынке ЕС в период пиковых цен на газ», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.
Сейчас в подземных хранилищах Украины 18 млрд кубометров газа, что на 36% меньше, чем в 2020 году, но на 13% выше среднего уровня наполнения в 2011-2019 годах, добавили в пресс-службе.
По данным на 1 ноября иностранные трейдеры хранят в режиме «Таможенный склад» 2 млрд кубометров газа.
«Это в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 1,6 млрд кубометров», – сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что Украина накопила в хранилищах 18,7 млрд кубометров газа, этого достаточно для отопительного сезона.
Премьер Чехии назвал последствия для Европы от блокировки «Северного потока – 2»
Европе необходимо договориться с Россией о долгосрочных контрактах на поставки газа, а также использовать мощности «Северного потока – 2», заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время участия в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго.
«Газопровод «Северный поток» – вложение денег «Газпрома» и западноевропейских компаний. Он был построен и должен использоваться, так что я думаю, что Европа должна договариваться о долгосрочных контрактах с Россией, поскольку поставки газа - большое преимущество как для России, так и для Европы», – цитирует политика ТАСС.
Он заявил о необходимости двухсторонних переговоров и соглашений. По словам Бабиша, блокирование передачи газа по «Северному потоку – 2» ничего не принесет ни России, ни Европе.
Ранее сообщалось, что США заявили о планах России построить газопровод «Северный поток – 2», чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории постсоветских стран.
Аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли заявил, что после распада СССР Россия находится в зависимости от прохождения экспортных трубопроводов через страны, которые давно стали ей недружественными. К их числу он отнес Украину, Молдавию, Польшу, Чехию, Румынию и Болгарию.
Автор статьи предположил, что РФ хочет положить конец своей зависимости, построив «Северный поток – 2».
«ГТС Украины»: Газпром на треть сократил транзит в ЕС
С 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей, сообщает глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.
«Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается... С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 миллионов кубометров в сутки», – говорится в посте главы компании.
Он заявил, что с 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн кубометров в сутки, при этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн кубометров в сутки. Макогон отметил, что с таким объемом поставок компания недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров.
Согласно соглашению, заключенному между Россией и Украиной, транзит в 2021-2024 годах должен составить 40 млрд кубометров в год. Газпром отплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.
Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Президент России Владимир Путин поручил компании после пополнения российских запасов начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ.
Молдавия заявила о возможности заплатить в декабре за газ меньше
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Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил о том, что страна может в декабре заплатить за газ меньше 400 долларов за тысячу кубометров, так как рыночная стоимость топлива должна снизиться.
«Компания «Молдовагаз» в течение двух–трех дней подготовит документы для Национального агентства по регулированию в энергетике, чтобы рассчитать новый тариф», – цитирует Спыну РИА «Новости».
Он также заявил, что удалось сохранить прежнюю формулу расчета стоимости газа, которая выгодна для республики. Отмечается, что цена привязана к нефтепродуктовой корзине и к индексам ликвидной европейской торговой площадки.
По словам Спыну, скидок Молдавия не получила, но зато у нее есть выгодная формула. Теперь страна окажется в выгодном положении, даже если цена на газ упадет, так как формула позволяет учесть и эту особенность. Политик выразил уверенность, что соглашение позволит обеспечить энергетическую стабильность.
Ранее парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, вызванного поставками газа.
Также ранее сообщалось, что Молдавия и Газпром договорились не применять санкции к российско-молдавской газотранспортной компании «Молдовагаз».
В Молдавии рассказали о долгах Приднестровья перед Газпромом
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Российско-молдавское акционерное общество «Молдовагаз» разработало механизм погашения более 8 млрд долларов долга перед Газпромом с учетом задолженности непризнанного Приднестровья, сообщил председатель правления АО Вадим Чебан в интервью телеканалу «НТВ Молдова».
«Молдовагаз» на уровне правления предложило механизм, как урегулировать [задолженность], в том числе и по левому берегу [Днестра]», – приводит слова председателя правления акционерного общества ТАСС. При этом он отказался раскрывать детали.
«Это документ, который требует комплексного обсуждения на уровне всех акционеров», – уточнил он. Глава «Молдовагаз» также отметил, что необходимость решения этого вопроса понимают как в Кишиневе, так и в Тирасполе. «Я вижу желание исправить эту ситуацию», – пояснил Чебан.
Как пояснил Чебан, долг непризнанного Приднестровья сформировался из-за систематических неплатежей. Прекратить поставки, по его словам, невозможно, так как в регионе находятся, во-первых, также молдавские потребители, а во-вторых, снабжающая республику дешевой электроэнергией «Молдавская ГРЭС», которая работает на газе.
Долги молдавских потребителей аккумулирует на своем балансе газораспределительная компания «Молдовагаз». Крупнейшим акционером «Молдовагаз» является Газпром, контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% – Приднестровью. Свои акции Приднестровье передало в управление Газпрому.
Как сообщал официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, долг потребителей с правого берега Днестра перед компанией составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 млн долларов. Еще около 7,7 млрд долларов Газпрому должны потребители из Приднестровского региона. Молдавия этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию на левом берегу Днестра.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?
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Блинкен обещал Зеленскому «сокращать риски» от «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты намерены вместе с зарубежными союзниками добиваться укрепления энергетической безопасности Украины и сокращения рисков в адрес Киева со стороны газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Глазго.
Как сообщил по итогам встречи руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, Блинкен заверил Зеленского, что Вашингтон будет работать над укреплением энергобезопасности Украины, действуя с партнерами на мировой арене, передает ТАСС.
«Он (Блинкен) приветствовал шаги Украины, нацеленные против коррупции, и подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе посредством сокращения рисков, которые представляет трубопровод «Северный поток – 2», – отметил Прайс.
«Госсекретарь Блинкен вновь подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», – добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента США.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы остановить рост цен на газ в Европе.
Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
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Молдавия похвасталась ежемесячным пересмотром стоимости российского газа
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Цена на газ для Молдавии будет рассчитываться каждый месяц, она зависит от цены нефти и стоимости газа на бирже, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
Спыну пояснил, что «стоимость будет определяться в конце каждого месяца». Так, «в воскресенье было определена цена на ноябрь – около 450 долларов», но «в декабре стоимость может снизиться, если то же самое произойдет на мировом рынке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.
Вице-премьер сказал, что с российской стороной договорились о продлении того газового контракта, что был заключен в 2006 году. Условия контракта засекречены по просьбе Москвы, сказал он, так как расчета стоимости газа является коммерческой тайной. При этом в Молдавии формулу знают те, кто имеет доступ к гостайне. «Молдовагаз» ознакомит с формулой Национальное агентство по регулированию в энергетике, чтобы установить новый тариф на газ для молдавских потребителей.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.
В Германии призвали ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2»
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», чтобы остановить рост цен на газ на европейском рынке.
Зедер заявил в интервью газете Bild, что необходим «ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому в том числе относится ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
При этом ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна выступает против «Северного потока – 2», несмотря на газовый кризис в Европе.
Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено еще 10 сентября.
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Отбор газа из ПХГ ЕС достиг максимума с начала отопительного сезона
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Отбор газа из подземных хранилищ Европы достиг максимального уровня с начала отопительного сезона, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Произошло это в том числе за счет активного отбора газа из ПХГ Газпрома в регионе.
Запасы газа в ПХГ Европы 2 ноября пополнились только на 39 млн кубометров, в том время как отбор из хранилищ за этот же период составил более 321 млн кубометров. Это максимум с начала отопительного сезона в Европе в начале октября. Последний раз подобные показатели изъятия газа из хранилищ наблюдались в середине апреля, передает ТАСС.
Таким образом, общая наполненность европейских ПХГ газом накануне уменьшилась до 76,43% и сейчас составляет около 81,75 млрд кубометров. Произошло это в том числе за счет активного отбора газа из хранилищ Газпрома. После долгого периода закачки в одном из своих крупнейших хранилищ в Европе – австрийском Haidach – Газпром во вторник отобрал из ПХГ почти 8 млн кубометров.
Кроме того, после нескольких дней мощной закачки в германское хранилище Jemgum, 2 ноября газовый холдинг отобрал из него около 3,4 млн кубометров газа, а также более 1 млн кубометров из хранилища Rehden после почти месяца без действий по его заполнению или опустошению. Еще одно хранилище Газпрома в Германии, Katharina, по-прежнему не ведет ни закачку, ни отбор газа.
Вместе с этим Газпром все еще продолжает закачку газа в нидерландское хранилище Bergermeer, но снизил ее объемы более чем вдвое по сравнению с более ранними показателями.
Ранее на Украине объяснили троекратное увеличение отбора газа из подземных хранилищ.
Накануне в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением. В прошлую субботу Газпром подтвердил исполнение всех заявок из Европы на поставки газа. При этом в компании определили дефицит запасов газа в подземных хранилищах Европы и Украины по сравнению с 2020 годом в 18,2 и 10,1 млрд кубометров.
В прошлую среду президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать заполнять европейские ПХГ.
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Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре
Молдавия оплатила Газпрому долг за газ, поставленный в сентябре, сообщил пресс-секретарь компании «Молдовагаз» Александр Барбов.
Барбов сообщил, что «Молдавия погасила Газпрому долг за газ, накопленный в сентябре нынешнего года, после заключения нового контракта с российской компанией поставки газа в Молдавию начались», передает ТАСС.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в ноябре цена за газ для страны составит 450 долларов за тысячу кубометров.
Молдавия похвасталась ежемесячным пересмотром стоимости российского газа.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Молдавия выкрутила руки Газпрому.
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Стали известны потери среднего домохозяйства Германии от роста цен на газ
Об увеличении цен на голубое топливо для бытовых потребителей с августа в Германии объявили 98 компаний, дополнительные расходы в связи с ростом стоимости электроэнергии и газа для среднего домохозяйства в ФРГ могут составить 263 евро, сообщила онлайн-площадка сравнения предложений Check24.
Эксперты предупреждают, что предстоящей зимой в Германии ожидается волна повышений цен на газ. Дополнительные расходы для среднего домохозяйства в ФРГ в связи с ростом стоимости электроэнергии и газа могут составить 263 евро (более 21,8 тыс. рублей). По данным онлайн-площадки, это коснется около 560 тыс. немецких домохозяйств. Одной из основных причин повышения цен является увеличение мирового спроса на энергоносители в результате экономического подъема после кризиса, вызванного пандемией, передает ТАСС.
По оценке Федерального статистического ведомства ФРГ, в стране насчитывается около 42,8 млн квартир (данные за 2020 г.), почти половина из них отапливается газом. Всего услуги по газоснабжению населения оказывают 683 компании.
В ходе торгов во вторник стоимость 1 тыс. кубометров газа в Европе опускалась до 750 долларов после превышения 850 долларов утром того же дня.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что стабилизации ситуации на газовом рынке способен помочь запуск «Северного потока – 2». Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода «Северный поток – 2» будет заполнена газом до конца года. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ускорить ввод газопровода в эксплуатацию, чтобы остановить рост цен на газ в Европе.
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В «Новатэк» предсказали снижение цен на газ через полгода
«Новатэк» отмечает начало коррекции цен на газ и ожидает их возвращения к «нормальным уровням» в течение шести-девяти месяцев, заявил начальник управления компании по связям с инвесторами Александр Назаров.
Назаров отметил на конференции «Диалог с компанией «Новатэк», которую проводит «ВТБ Капитал Инвестиции», что коррекция на рынке уже началась, но пока она «не привела к возвращению цен на какой-то нормальный долгосрочный уровень, но тем не менее, на горизонте как минимум шести-девяти месяцев мы видим коррекцию до более-менее нормальных уровней к следующему летнему сезону», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что цена газа в Европе поднялась выше 850 долларов за 1 тыс. кубометров.
В понедельник днем цена фьючерсов на газ в Европе впервые за полтора месяца в ходе торгов снизилась до 750 долларов за тысячу кубометров.
Между тем в Германии призвали ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы остановить рост цен на газ.
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В Германии признали доминирование России на рынке газа
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Президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой добиться снижения цен на газ в Европе, заявили немецкие СМИ.
«Почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», – приводит РИА «Новости» текст статьи Welt.
Автор публикации отметил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%. «Он (энергетический кризис в Европе) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <...> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», – пишет издание.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.
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