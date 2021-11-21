Житель Солнечногорска погиб в перестрелке с силовиками после убийства матери

В Солнечногорске местный житель обстрелял дом сожительницы и, предположительно, убил свою мать. Злоумышленник был ликвидирован в перестрелке с прибывшими на место происшествия силовиками, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», – передает ее слова РИА «Новости».

По информации следствия, в одном из частных домов Солнечногорска мужчина повздорил со своей сожительницей во время распития спиртного. Мужчина направился в дом к своей матери, после чего, предположительно, убил ее и поджег дом. К дому своей сожительницы злоумышленник вернулся с ружьем и начал стрелять по дверям, требуя, чтобы она вышла к нему.

Женщина и ее родственники смогли укрыться и вызвать полицию.

«Прибывшему по вызову наряду ГУ Росгвардии по Московской области мужчина оказал сопротивление и стал производить выстрелы в сторону сотрудников. После чего он попытался скрыться, продолжая при этом производить выстрелы в сторону сотрудников. В результате по мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен», – добавила Врадий.

На месте работают следовали и криминалисты. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинской, баллистической и пожарно-технической. «После установления причины смерти пенсионерки будет дана оценка действиям подозреваемого и в этой части», – сказала представитель ведомства.

Прокуратура Московской области сообщила, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту посягательства на жизнь правоохранителей.