Подозреваемому в педофилии депутату от КПРФ вызвали скорую в суд

Подозреваемому в развращении ребенка приморскому депутату от КПРФ Артему Самсонову вызвали скорую в зал суда, где ему избирают меру пресечения, сообщила депутат заксобрания Приморья от КПРФ Наталья Кочугова.

Кочугова сообщила журналистам, читая сообщение от адвоката Самсонова Натальи Касиловой, что «ему вызвали скорую, но конвой не разрешил ей передать ему таблетки, которые он по назначению врачей должен принимать регулярно», при этом «даже следователь не возражал, чтобы передать ему лекарство», передает РИА «Новости».

По данным адвоката, накануне у Самсонова было давление 100 на 190, что зафиксировано скорой.

К зданию суда прибыла скорая, внутрь зашла бригада из двух медиков.

Отмечается, что депутат второй день продолжает голодовку, в четверг ему изберут меру пресечения. Касилова сообщила, что голодовка не сухая, она привезла Самсонову сок, но «передать его отказались, так как его уже увезли в суд».

«Вид у Самсонова (на фоне голодовки) нездоровый, врач его не осматривал», – добавила она.

Следствие будет просить суд арестовать Самсонова. «Нас устроит любая мера пресечения, кроме стражи», – сказала адвокат.

Позже Касилова рассказала журналистам, что депутат жалуется на самочувствие и отсутствие лекарств: «Вид у него усталый, вчера вызывали скорую (...) Он лекарства должен принимать регулярно по астме, кардиологи, этих лекарств нет. Голодовка продолжается, он только на воде, если она вообще у него есть. Медикаментов нет».

Между тем депутаты заксобрания Приморья и думы Владивостока от КПРФ подписали ходатайства о личном поручительстве за коллегу Артема Самсонова, который подозревается в развращении ребенка. У здания Фрунзенского районного суда Владивостока собралось около 20 человек, в том числе представители КПРФ.

«Мы поручаемся, что Артем Анатольевич будет выполнять все мероприятия по следственному делу и никуда не убежит», – сказала Кочугова.

По ее словам, подписавшиеся гарантируют выполнение Самсоновым всех следственных мероприятий и то, что он не покинет город. Они надеются, что личные поручительства послужат для суда основанием для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.

Ранее Самсонова заподозрили в совершении насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему. Он объявил голодовку.

Адвокат Шота Горгадзе заявил, что в случае, если следствие докажет вину депутата, ему не поможет ни должность, ни партбилет. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.