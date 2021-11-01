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Эксперт оценил прекращение поставок газа из Алжира в Испанию
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«Европа все время обвиняет Россию в желании перекрыть газовый транзит через Украину, а когда у них под боком это делает Алжир, они молчат и никаких аналогий не проводят», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Алжир объявил о прекращении поставок газа в Испанию через Марокко.
«Не факт, что перекрытие газопровода «Магриб – Европа» приведет к сокращению объема поставок газа из Алжира в Европу», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, после прекращения поставок газа через Марокко в Испанию и Португалию, Алжир может в большей степени загрузить другие газопроводы. Среди них – «Медгаз», идущий напрямую в Испанию, и еще два газопровода, ведущие в Италию. Юшков добавил, что в последние годы ни один из них не был загружен на полную мощность. «Также у Алжира есть СПГ-заводы, и если ему нужно будет исполнить какие-то контрактные обязательства перед Испанией и Португалией, он может доставить им газ в виде СПГ», – пояснил он.
«Но проблема в том, что сам Алжир ежегодно снижает экспорт газа в Европу: в стране постепенно снижается добыча углеводородов и одновременно с этим растет уровень внутреннего потребления, – рассказал собеседник. – В результате на экспорт остается все меньше газа. А добыча не растет, потому что в Алжире абсолютно невыгодные правила инвестирования в разработку новых месторождений. Любая компания, приходящая на этот рынок и вкладывающая деньги в развитие месторождения, должна отдать контрольный пакет акций государственной компании. Поэтому желающих инвестировать в алжирские месторождения практически нет».
«При этом, на фоне энергетического кризиса в Европе, Испания и Португалия сильно нуждаются в поставках газа, так как альтернативных поставщиков газа через газопроводы у них нет, – пояснил Юшков. – В частности, российские газопроводы до них не доходят из-за больших расстояний. В целом Алжир закрывает потребности Испании в этом виде топлива на 40-50%. Все остальное испанцы и португальцы покупают в виде СПГ, но сейчас он ушел на азиатские рынки из-за более высоких цен. Так что Мадрид и Лиссабон находятся в очень уязвимом положении».
По мнению эксперта, в целях выхода из кризиса страны просто решат переждать временный аномальный период. «За это время они построят еще больше ВИЭ, которые не дают никаких гарантий. Но это доходит у европейцев просто до какого-то религиозного фанатизма. В целом же им не остается ничего иного, кроме как ждать прихода в Европу СПГ», – полагает Юшков.
Он также указал на нежелание этих стран сотрудничать с Россией. «Эта история показательна еще и тем, что Европа все время обвиняет Россию в желании перекрыть транзит газа через Украину, – отметил Юшков. – В то же время у них под боком Алжир перекрывает газовый транзит через Марокко из-за ухудшения двусторонних отношений. Но Европа молчит и никаких аналогий не проводит, хотя сама же от этого страдает».
Ранее канцелярия президента Алжира заявила, что поставки газа в Испанию по магистральному газопроводу «Магриб – Европа» прекращаются из-за агрессивных действий Марокко. Канцелярия сообщила, что президент Абдельмаджид Теббун «получил отчет о контракте, связывающем национальную компанию Sonatrach с управлением по электроэнергии и воде Марокко» от 2011 года. Срок контракта истекает 31 октября 2021 года.
В сообщении говорится, что из-за «агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира» Теббун велел «Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт». Алжир заявил, что Марокко подрывает его национальное единство.
Марокканская компания заявила, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем, компания «предвидела это решение» и «приняла необходимые меры», сообщает агентство MAP.
Напомним, 22 сентября Алжир закрыл свое воздушное пространство для марокканской авиации и обвинил королевство в том, что оно использует израильские технические средства для слежки за алжирскими чиновниками и военными.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем Испания вмешалась в «газовое противостояние» с Россией.
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СМИ: Россия и Белоруссия оставят Украину без угля и электричества
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Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть, пишут украинские СМИ.
Издание «Страна» пишет, что Россия из-за ухудшившихся отношений между странами не будет помогать украинской власти решать энергетические проблемы ни через поставки угля, ни через поставки электричества. По крайней мере до тех пор, пока Киев не скорректирует свою политику по важнейшим вопросам, либо пока в Киеве не поменяется власть.
По данным издания, в ноябре ситуация на энергорынке еще не будет критической. Но все кардинально поменяется, когда по-настоящему похолодает. «В декабре-январе, особенно если будут сильные морозы, возникнут проблемы. Придется ограничивать потребление электроэнергии – или договариваться с предприятиями об отключениях кулуарно, или применять веерные отключения», – заявили источники в Минэнерго Украины.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил, что в ноябре к импорту страна может не прибегать. Поскольку даже при нехватке угля власти могут централизовано выделить ТЭС определенные запасы газа и сжигать его, добавил Попенко.
«Но вот что будет в январе-феврале, когда может закончиться не только уголь, но и газ (его мало даже на отопление, не говоря уже о потребностях ТЭС) – вопрос открытый», – подчеркнул он.
Настоящие проблемы могут начаться уже в декабре. «Сначала, чтобы не пугать общественность веерными отключениями, будут кулуарно договариваться с предприятиями об уменьшении потребления, то есть чтобы сами отключались. Если это не поможет, будут плановые отключения, в первую очередь бизнеса», – пояснил источник.
Не исключено, что население Украины тоже пострадает: как от того, что его включат в графики плановых отключений, так и из-за участившихся аварий, которые неизбежны, если энергосистема будет работать на пределе.
Кроме того, для бизнеса есть еще одна угроза – рост цен. Уже сейчас предприятия покупают электроэнергию вдвое дороже, чем год назад. По словам источника, если в ближайшее время не будет решена проблема с поставками угля на ТЭС, либо не будут достигнуты договоренности об импорте электричества из России и Белоруссии, украинскую энергетику ждет очень трудная зима, а украинских потребителей – угроза массированных отключений электроэнергии.
Ранее экономист Игорь Юшков рассказал газете ВЗГЛЯД, что Россия могла бы и в этот раз помочь Украине пройти отопительный сезон, но между двумя странами нарастает политическая напряженность. Украина обостряет конфликт в Донбассе.
В пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля». «Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)», – добавил он, отметив, что это «похоже на энергетическую войну».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.
Ранее на Украине согласовали поставку американского угля. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания.
Как известно, вывозить из России на Украину нефть, уголь и нефтепродукты можно только по особым разрешениям правительства. Еще в апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев ввел соответствующие санкции. Введение запрета премьер назвал ответом на недружественные действия Киева.
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Пушков ответил на хамские заявления Госдепа в адрес Газпрома
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«Пока США продают свой СПГ на азиатские рынки по высоким ценам, они хотят, чтобы Россия помогала европейцам, продавая свой газ по дешевке и подпитывая топливом союзников Вашингтона по НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее представитель Госдепа заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа.
«Не представителю Госдепартамента США Амосу Хохштейну определять, что Россия должна делать. Думаю, жесткая риторика, звучащая из Госдепа, связана как раз с неспособностью повлиять на позицию Москвы. США привыкли к тому, что страны идут им навстречу, когда они обращаются к ним с каким-то требованием или настойчивой просьбой. Но для того, чтобы разговаривать с Россией, Вашингтон должен изменить свое поведение по отношению к ней», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
США сами не спешат помогать европейцам выйти из энергетического кризиса и предпочитают продавать свой сжиженный природный газ на азиатские рынки, где он стоит дороже, отметил собеседник. Пушков напомнил, что за последний год Соединенные Штаты увеличили свои поставки в страны Азии в 2,6 раза.
«В этой связи американцы фактически хотят, чтобы Россия помогала им получать прибыль в Азии, а сама поставляла газ по более низким ценам на европейские рынки, подпитывая союзников США по НАТО. Вот такая незатейливая американская схема, которую господин Хохштейн пытается провести в жизнь», – считает сенатор.
«Но поскольку добиться этого не получается, в дело вступает «мегафонная дипломатия», когда американские чиновники начинают говорить, кто и что должен сделать, – уверен Пушков. – В России вообще не обязаны слушать такого рода заявления и тем более не обязаны следовать требованиям американского чиновника. Его слова – это сотрясение воздуха из-за того, что он не способен обеспечить выполнение задуманной им энергетической схемы. Это вызывает у Хохштейна раздражение. Отсюда – хамские заявления в адрес России и Газпрома».
Ранее представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия и Газпром разочаровали США тем, что не увеличили инвестиции в добычу газа на фоне энергокризиса в Европе.
Прежде он заявлял, что Россия «может и должна» поставлять газ в Европу сверх законтрактованных объемов. При этом, по его словам, Москва не должна рассчитывать на ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
В Госдепе также отметили снижение цен на газ после заявлений президента России Владимира Путина о том, что поставки в Европу увеличат после закачки газа в российские подземные хранилища. Как отметил Хохштейн, раз «цены можно сбить заявлением о дополнительных поставках», это «следовало сделать уже давно». По его словам, «на производителях лежит обязанность обеспечивать сбалансированность нефтяных и газовых рынков».
Напомним, Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. 28 октября фьючерсная цена на газ в Европе опустилась ниже отметки в 900 долларов, такие показатели в последний раз были в сентябре. Снижение составило 14%.
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Стали известны детали пятилетнего контракта Молдавии с Газпромом
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Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за 1 тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы, сообщил близкий к переговорам источник.
«С 2021 года цена на газ [для Молдавии] в теплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе со стоимостью газа, и в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, что позволяло республике существенно экономить», – приводит слова источника ТАСС.
«Однако если раньше льготы применялись ко всем объемам газа, то, согласно новым условиям, в первом и четвертом квартале года республика будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, а остальное – по рыночной стоимости; во втором и третьем кварталах – 30% с привязкой к ценам на нефть, а остальное – по рыночным ценам», – уточнил источник.
По его словам, «с учетом ситуации на рынке изменения могут привести к двукратному увеличению цены по сравнению со старой формулой, до 500-600 долларов за тысячу кубометров». Кроме того, как сообщил близкий к переговорам источник, «Молдавия по новому контракту с Газпромом, который заключен на пять лет, обязалась выплатить исторический долг за поставки голубого топлива в прошлые годы». «Долг с учетом пени составил 700 млн долларов, и молдавская сторона настаивала на его аудите», – уточнил источник.
Накануне министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовгаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Напомним, 1 октября Газпром на время переговоров с Молдавией на месяц продлил контракт на поставку газа в республику по рыночной цене, составлявшей на момент подписания соглашения около 790 долларов за 1 тысячу кубометров. 22 октября власти Молдавии ввели в стране режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за голубое топливо по рыночным ценам.
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В Германии призвали исключить Польшу из Евросоюза
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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный высказыванию генерального прокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зебро о том, что Варшава не должна тратить «ни злотого» на штрафы, наложенные ранее Европейским судом.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Если эта страна и Венгрия останутся в ЕС, это взорвет его. Необходимо найти решение, чтобы избавиться от этих стран. Я не вижу другого решения – как некоторые уже упоминали здесь – кроме создания нового ЕС с оговоркой о возможности исключения из него. Наверное, все захотят туда вернуться. Но не обязательно брать их всех», – заявил пользователь Ulrich.
«Польше нет места в Евросоюзе – пора этой стране покинуть ЕС», – выразил мнение Broko.
«Каждый день, когда Польша не платит, не выплачивает деньги и ЕС. Посмотрим, как долго это сможет продолжаться», – предложил Golden_Feta.
«Учитывая суммы, которые Польша получает от ЕС каждый год, эти «штрафы» – пшик, о котором вряд ли стоит упоминать. ЕС должен перекрыть денежный кран в Польшу, пока польское правительство считает, что правила ЕС к ним не применяются», – призвалHenning.
«Такие друзья нам не нужны. Больше никаких денег в Польшу», – заявил другой пользователь.
«Это уже смешно. Польское правительство не считается с правилами ЕС, но все же настаивает на «коронавирусных» выплатах. Что дальше?» – задался вопросом Dominicus_MUC.
«Поляки должны платить не злотыми, а евро. Но серьезно: возникает ощущение, что поляки больше хотят быть вне ЕС. И что все их разговоры и действия – всего лишь предвестники выхода из Евросоюза. Добровольно вступив в ЕС, они сами подчинились определенным правилам. Это включает в себя признание институтов ЕС, таких как Европейский суд. Они заключили международные договоры. Либо вы придерживаетесь этого, либо вы последовательны и покидаете ЕС», – подытожил GFuchs.
В среду Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает Еврокомиссия.
В прошлую пятницу Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что Варшава «будет защищать свои права любыми средствами», если «Еврокомиссия начнет третью мировую войну». Он обвинил руководство ЕС в применении «дискриминационного подхода, напоминающего диктат». Польша «должна будет хорошо продумать свою стратегию», если «ситуация продолжит ухудшаться», подчеркнул Моравецкий.
Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, после этого глава Европарламента Давид Сассоли призвал заблокировать выплаты Польше из бюджета ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия отреагирует на решение КС Польши. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения властями республики решений по судебной реформе.
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Прекратилась прокачка газа по трубопроводу Ямал – Европа
Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал – Европа прекратилась утром в субботу, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade, начался реверс газа в обратном направлении.
Сообщается, что прокачка газа резко прекратилась в период с 10:00 до 11:00.
Как свидетельствуют данные Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, передает ТАСС.
Транснациональный газопровод Ямал – Европа проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность – 32,9 млрд куб. м газа в год.
Молдавия договорилась с Газпромом о продлении контракта на пять лет
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Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что Кишинев договорился с Газпромом о продлении контракта по поставкам газа на пять лет и о проведении аудита долга «Молдовгаза».
«В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и Газпромом. В рамках соглашения контракт между Газпромом и «Молдовагазом» будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной», – говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook, передает РИА «Новости».
Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.
Молдавия проявила интерес к долгосрочному контракту с Газпромом, но также заявила о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.
Кроме того, Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1,5 млн кубометров газа у украинской компании «Нафтогаз».
Вице-премьер республики Андрей Спыну в пятницу заявил, что Молдавия отказывается выбирать между дешевым газом и отношениями с ЕС.
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Стала известна цена российского газа для Молдавии
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Молдавия в ноябре будет закупать газ у Газпрома по цене в 450 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Спыну заявил на странице в Facebook, что, «исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров», то есть цена будет «в два раза ниже рыночной и ниже, чем мы заплатили в октябре (790 долларов)», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что контракт между Молдавией и Газпромом о поставках газа не предусматривает никаких политических условий и не касается Приднестровья.
Спыну отметил, что переговорный процесс был непростым и включал много встреч, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Также вопрос решался путем множества телефонных звонков на разных уровнях.
Он поблагодарил всех, кто был вовлечен в эти непростые переговоры, и обещал позже предоставить больше деталей.
Ранее Молдавия объявила о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовгаза».
Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Сообщалось, что цена на российский газ для Молдавии может быть установлена в пределах 500-600 долларов за 1 тысячу кубометров.
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В США определили «роль» России в газовом кризисе
Причинами газового кризиса в Европе стали несколько факторов, в этом вряд ли можно винить Россию, заявил эксперт Стефен Сестанович в статье для портала Council on Foreign Relations.
По его словам, энергокризис возник из-за снижения добычи газа в самой Европе, при сильном росте спроса на газ в Азии. Свою роль сыграли истощение запасов за прошедший отопительный сезон и падение добычи энергии из возобновляемых источников, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, европейские импортеры уменьшали эффект за счет покупок сжиженного природного газа (СПГ). Но сокращение поставок неевропейскими производителями и США сделало этот вариант недоступным.
«Москва вряд ли может быть обвинена в высоких ценах и дефиците. Многие эксперты отмечают, что сама Россия изо всех сил пыталась увеличить добычу (и сохранить свои собственные запасы)», - напомнил он.
Также эксперт привел слова президента России Владимира Путина о том, что заявления об использовании России энергии в качестве оружия являются «политически мотивированной болтовней».
Сестанович добавил, что возникший кризис в энергетике подтвердил готовность Москвы использовать уязвимости своих клиентов, как это было видно в предыдущих спорах с Украиной и Эстонией. Газпром, крупнейший производитель природного газа в России, пока не увеличивает поставки в Европу сверх тех, которые предусмотрены долгосрочными контрактами.
Одновременно российские лидеры связывают увеличение экспорта с быстрым одобрением строительства газопровода «Северный поток - 2», который в настоящее время завершен, но ожидает разрешения регулирующих органов для начала поставок газа.
Из-за кризиса в Европе страны ЕС могут пересмотреть законодательство в энергетической сфере и планы по инвестициям в собственную добычу голубого топлива, спрогнозировал эксперт.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Санду заявила о преодолении газового кризиса в Молдавии
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Газовый кризис в Молдавии преодолен – страна продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой, заявила президент республики Майя Санду.
«Да, я считаю, что газовый кризис закончился тогда, когда был подписан контракт между «Молдовагазом» и Газпромом», – передает «Коммерсант» слова Санду.
По ее словам, правительство скажет, нужно ли на несколько дней продлить или нет режим чрезвычайной ситуации, исходя из конкретных вопросов, которые они еще должны решать из-за того, что была такая ситуация, когда недоставало объемов газа.
«В понедельник министр инфраструктуры (Андрей Спыну, ключевой переговорщик с Газпромом) будет отвечать на вопросы прессы о том, что было подписано и как проходили переговоры. Я хочу сказать, что у нас будет газ после 1 ноября. И это уже очень хорошо. Есть цена, которая предполагает, что правительство или регулятор должны повысить тарифы на газ. Повышение тарифов будет, но в то же время это повышение не такое большое, которое было бы, если бы покупали сегодня (по рыночной цене), потому что мы все знаем, что сегодняшние цены очень-очень высоки», – сказала Санду.
По ее словам, Молдавия довольна тем, что этот контракт был согласован и подписан. При этом точки входа газа будут те же, которые были использованы до сих пор, то есть «через Украину».
Президент Молдавии коснулась также темы долга перед Газпромом. «За неделю, за две недели разобраться со всеми этими вещами невозможно, поэтому и было решение, что нужно время. Посмотреть, какие там документы, сделать аудит и начинать разговор о реструктуризации. Мне кажется, это позитивный прецедент в наших отношениях с Российской Федерацией, что мы можем решить вопрос, даже такой серьезный вопрос – газовый кризис. Это хороший пример того, что мы сможем решать и другие вещи», – сказала она.
Санду прокомментировала информацию Financial Times о том, что Газпром предложил скорректировать соглашение Молдавии о создании зоны свободной торговли с ЕС, а также о том, что Москва хотела бы отказа Кишинева от соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом и присоединения к Евразийскому экономическому союзу. «В этих переговорах по газу не было таких разговоров», – сказала она.
Санду ответила также на вопрос, считает ли она Россию другом Молдавии: «Друзья – это тогда, когда есть взаимное уважение. Я сегодня вижу это взаимоуважение, и я надеюсь, что это будет и дальше. Во время этого кризиса было очень много обвинений: что молдавский народ такой, а русский народ такой. Это не помогает. Вот мы решили кризис, а осадок остался. Я хочу, чтобы русские, которые живут в России, поняли, что мы дружелюбный народ. Я хочу, чтобы молдаване, которые живут в России, из-за этого не пострадали, или русские, которые живут в Республике Молдова, не пострадали из-за заявлений, которые просто ссорят наши народы. Нам очень важно создать консолидированное общество здесь, в Молдове. Я бы хотела, чтобы мы были более внимательны, когда обсуждаем чувствительные вещи, чтобы не навредить процессу консолидации общества и чтобы не ссорить народ Молдовы с народом России», – сказала Санду.
Напомним, министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовагаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы.
1 октября Газпром на время переговоров с Молдавией на месяц продлил контракт на поставку газа в республику по рыночной цене, составлявшей на момент подписания соглашения около 790 долларов за тысячу кубометров. 22 октября власти Молдавии ввели в стране режим ЧП. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за голубое топливо по рыночным ценам.
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Украина обвинила Литву и Молдавию в предательстве ради России
Литва и Молдавия предают Украину, покупая энергоресурсы у России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с Газпромом сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила э/энергию (электроэнергию) из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине», – написал Рабинович в Facebook.
В другом посте депутат посетовал, что цены на электричество в его стране возросли на 25% из-за «отказа России от поставок угля и электричества».
Напомним, министерство инфраструктуры Молдавии объявило о достижении соглашения с Газпромом о продлении контракта на поставки газа в республику на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле и о проведении аудита долга «Молдовагаза». Как указали в ведомстве, поставки голубого топлива по новому контракту начнутся 1 ноября.
Цена на российский газ для Молдавии по новому контракту с компанией «Газпром» может вырасти до 500-600 долларов за тысячу кубометров, новый контракт Молдавии с Газпромом предусматривает выплату республикой исторического долга за поставки газа в прошлые годы.
Алжир объявил о прекращении поставок газа в Испанию через Марокко
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Поставки газа в Испанию по магистральному газопроводу Магриб–Европа прекращаются из-за агрессивных действий Марокко, заявила канцелярия президента Алжира.
Канцелярия сообщила, что президент Абдельмаджид Теббун «получил отчет о контракте, связывающем национальную компанию Sonatrach с управлением по электроэнергии и воде Марокко» от 2011 года. Срок контракта истекает 31 октября 2021 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на TSA.
В сообщении говорится, что из-за «агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира» Теббун велел «Sonatrach прекратить коммерческие отношения с марокканской компанией и не продлевать контракт». Алжир заявил, что Марокко подрывает его национальное единство.
Марокканская компания заявила, что закрытие газопровода лишь незначительно повлияет на работу национальной электроэнергетической системы в ближайшем будущем, компания «предвидела это решение» и «приняла необходимые меры», сообщает агентство MAP.
Напомним, 22 сентября Алжир закрыл свое воздушное пространство для марокканской авиации и обвинил королевство в том, что оно использует израильские технические средства для слежки за алжирскими чиновниками и военными.
Газпром подтвердил исполнение всех заявок из Европы на поставки газа
Заявки потребителей из Европы на поставки газа из России исполняются в полном объеме, заявили в управлении информационной политикой Газпрома.
«Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», – цитирует сообщение компании ТАСС.
В субботу прокачка газа в ЕС по трубопроводу Ямал – Европа прекратилась, начался реверс газа в обратном направлении.
Жители Германии гневно отреагировали на заявление в Мюнхене о ядерном оружии у границ России
Читатели немецкой газеты Die Zeit негативно отреагировали на заявление главы Мюнхенской конференции безопасности Вольфганга Ишингера об опасности отказа от размещения американского ядерного оружия на территории Германии.
По мнению политика, это подтолкнет Польшу к ядерному сотрудничеству с США, что вызовет непредсказуемую реакцию у России, граничащей с ней.
«У европейцев, которые действительно все еще думают, что могут выйти победителями из атомной войны, не все дома. Ужасная политика сдерживания России, в том числе и с помощью раскручивания гонки обычных вооружений, так же бессмысленна, как и опасна», – приводит РИА «Новости» комментарий пользователя Parabel.
Один из читателей назвал Ишингера сторонником холодной войны до мозга костей. «Это из него так и прет. У него те же представления о том, как нужно вести себя с Россией, что и в советские времена», – добавил он.
При этом некоторые немецкие пользователи отметили, что НАТО давно находится у российских границ под предлогом защиты от Ирана, и появление ядерного оружия в Польше не сильно изменит ситуацию.
«Со Второй мировой войны немцы боятся прихода русских. Представим себе, что они действительно пришли и всего за пару дней обычным оружием одолели нашу мини-армию с ее никуда не годной экипировкой, захватив среди прочего и американскую авиабазу в Бюшеле. Интересно, как будут реагировать США?», – написал один из комментаторов.
Некоторые читатели поддержали вывод ядерного оружия с территории страны.
«По моему мнению, нельзя вообще размещать атомное оружие на территориях других государств, причем я бы распространил это правило на весь мир», – заметил HerbertS.
Ранее в Германии испугались размещения ядерного оружия США в Польше. Так, немецкий эксперт в сфере безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что отказ Германии размещать американские ядерные боеголовки приведет к переносу их в Польшу, что несет риски для безопасности в Европе.
Отметим, что на базе ВВС США «Бюхель» в федеральной земле Рейнланд-Пфальц размещено порядка 20 американских ядерных боеголовок, которые в случае необходимости могут быть использованы боевой авиацией бундесвера в рамках совместных действий НАТО. Размещение этого арсенала является частью стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО.
При этом СДПГ и «зеленые» в прошлом активно добивались вывода американского ядерного оружия из ФРГ. Эта тема будет затронута и на нынешних коалиционных переговорах о формировании нового правительства Германии.
На прошлой неделе в эфире радиостанции Dlf министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и ядерные средства для сдерживания России. Примечательно, что в тот же день страны НАТО утвердили глобальный план обороны альянса. В немецких СМИ появились сообщения, что НАТО приготовилась к конфликту с Россией.
В ответ министр обороны России Сергей Шойгу напомнил немецкой коллеге, чем заканчивается стягивание сил к российским границам. А глава МИД Сергей Лавров назвал слова главы немецкого военного ведомства «фантазиями». «Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников», – допустил глава российской дипломатии. Вместе с тем Минобороны указало германскому военному атташе, что заявление Крамп-Карренбауэр провоцирует напряженность в Европе.
Позицию Крамп-Карренбауэр осудили в самой Германии. Так, председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление министра обороны и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства.
В понедельник посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры.
Власти Украины захотели заменить газ биотопливом
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседании президиума Конгресса местных и региональных властей призвал тепловые компании искать альтернативы дорогому природному газу, приведя в качестве примера биотопливо, сообщает портал vesti.ua.
«Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом», – приводит слова Шмыгаля РИА «Новости».
В качестве примера он привел Волынскую область, где, по данным местных властей, более половины бюджетных котельных работают на альтернативном топливе, в частности, на пеллетах – биотопливе из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. «Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано», – добавил премьер.
Ранее в Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за нехватки топлива и запасаться кизяком для отопления домов. В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Газпром досрочно заполнил газом подземные хранилища России
Газпром досрочно достиг целевого уровня запасов газа в подземных хранилищах России в 72,638 млрд кубометров, работа по закачке газа продолжится до 8 ноября.
«Газпром» достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России – 72,638 млрд куб. м», – говорится в сообщении российского газового холдинга.
При этом потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 млн куб. м. «Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября», – уточнили в компании.
Ранее сообщалось, что Газпром нацелен на расширение производства сжиженного природного газа для поставок на внешний и внутренний рынки, рост добычи покроет около трети прироста мирового потребления газа.