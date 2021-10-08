СБУ призвали не впускать на Украину Басту, Елку и Ирину Круг

На Украине пожалели об отвергнутом судьбоносном предложении Путина

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что договоренности о цене на газ, к которым пришли власти России и, в частности, президент Владимир Путин и председатель политсовета партии Виктор Медведчук, могли изменить судьбу Украины.

По словам парламентария, в случае реализации предложения российского лидера, экономика и граждане Украины оказались бы в выигрыше, но Владимир Зеленский отверг эти договоренности, передает РИА «Новости».

«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня – почти 1900 долларов. <...> И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России», – сказал Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».

Как подчеркнул парламентарий, Киев во главе с Зеленским отказался от реализации этих соглашений, так как их достиг Медведчук, а не сам украинский лидер. «А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500 (долларов)», – сказал Кузьмин.

Парламентарий отметил, что современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния, заключил Кузьмин.

Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.

Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.

Напомним, во вторник в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» заявили, что Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России.