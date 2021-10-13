Эксперт объяснил изменение отношения США к особому статусу Донбасса

В позиции США по донбасскому кейсу появились принципиальные перемены. Это связано с неудачными попытками США создать военный буфер на территории Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он отреагировал на итоги переговоров замгоссекретаря США Виктории Нуланд в администрации президента России.

«Слова Нуланд об отсутствии альтернатив минским соглашениям и подтверждение ею одного из положений минского меморандума о том, что у Донбассе должен быть особый статус, говорит о том, что Соединенные Штаты меняют парадигму своего взгляда в этом кейсе. Если раньше они безрезультатно пытались создать военный буфер на территории Украины, то теперь энергетические проекты выходят на первый план», – говорит эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.

Политолог добавил, что для инвестирования в энергетические проекты Украины «нужно искать какой-то компромисс по Донбассу». «Вот чем суть того, что мы услышали от господина Козака. Мы не услышали этого от госпожи Нуланд. Она показала нам только большой палец, когда ее спросили о том, как прошли переговоры. В принципе, ее задача заключалась в том, чтобы поговорить, услышать предложения, возможно, обсудить какие-то варианты. Сейчас она полетит докладывать их президенту США Джо Байдену. Думаю, главное мы услышим все-таки от Байдена, а не от Нуланд», – ожидает эксперт.

В среду Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу. Как сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи в Москве с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд, «в ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен».

Стороны также подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются минские соглашения. Сама Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.

Нуланд находится в России с трехдневным визитом, который завершается в среду. Во вторник она встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны Александр Фомин.

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