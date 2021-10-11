Из-за стрельбы в Сухуме против двух замглавы МВД Абхазии возбуждены дела

Уголовные дела возбуждены в отношении заместителей главы МВД Абхазии Раща Цвижба и Дадына Чачхалия по инциденту со стрельбой в Сухуме, сообщил генпрокурор Адгур Агрба на заседании парламента республики.

По информации МВД, вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом рестораном, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали День победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и День независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции и главе МВД. Также в ночь с 30 сентября на 1 октября другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретенного автомата Калашникова у здания МВД. Позже председатель оппозиционно настроенной республиканской общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов «Аруаа» Темур Гулия заявил, что глава МВД Дмитрий Дбар, его заместители и сотрудники милиции, помимо Кокая, жестоко избили ветеранов и инвалидов войны.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух заместителей министра внутренних дел – Цвижба Раща и Чачхалия Дадына... превышение должностных полномочий с применением насилия. Статья предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет», – передает РИА Новости слова Агрба.

Касаемо депутата парламента Гарри Кокая, то в его действиях усматриваются «хулиганство» и «оскорбление представителей власти». Относительно депутата Алмасхана Ардзинбы имеются все доказательства того, что он после инцидента на набережной подъехал на своей служебной автомашине к воротам здания МВД, вытащил автомат и произвел 20 выстрелов. При этом депутат пользуется неприкосновенностью и отказывается от дачи показаний, подчеркнул Агрба.

В отношении министра внутренних дел Дмитрия Дбар генпрокуратура не усматривает состава преступления. Однако, из-за того, Дбар находился на месте инцидента и не смог его предотвратить генпрокуратура обратилась к главе республики с предложением о применении в отношении него дисциплинарного взыскания и целесообразности пребывания Дбара на занимаемой должности. Также генпрокурор подчеркнул, что во время инцидента Дбар никого не оскорблял и не применял насилия.

При этом жители села Адзюбжа, от которого баллотировался депутат Кокая, проводят в селе сход, на котором требуют полной отставки министра внутренних дел и отстранения его заместителей от должностей.

Ранее понедельник депутаты парламента Абхазии провели внеочередную сессию, в ходе которой было принято решение дождаться прокурорской проверки по инциденту со стрельбой Кокая и Ардзинбы.