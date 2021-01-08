Собчак высмеяла мэра Люберец за нарисованную маску

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8 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:40  |  vz.ru
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Когда остановится рост цен на жилье

Стоимость качественной недвижимости выросла в 2020-м году особенно сильно Алексей Павлишак/ТАСС
Впервые за несколько лет стоимость российской недвижимости в 2020 году существенно выросла. Почему в стране внезапно, да еще во время кризиса возник ажиотажный спрос на жилье, как это связано с изменениями в системе ипотечного кредитования и реформой долевого строительства, и главное – можно ли наконец считать, что цены снова остановились? Подробности...
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2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ

Протесты в Белоруссии все еще продолжаются Стрингер/ТАСС
2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса, но и началом новой волны дестабилизации на постсоветском пространстве. Именно началом, ведь процессы, которые начались в 2020-м, продолжатся в 2021-м. Как именно это будет происходить? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины

Вакцина «Спутник V» пугает прибалтийские власти даже своим названием Егор Алеев/ТАСС
Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии. Между тем тысячи русских жителей этих стран обивают пороги посольств в поисках именно российской вакцины. Есть ли шансы на то, что она им в итоге достанется? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Жертва подо Ржевом была принесена не зря

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны? Подробности...
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Сможем ли мы жить без Америки?

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Мы – люди зимы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненные. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Собчак высмеяла мэра Люберец за нарисованную маску

    8 января 2021, 12:16

    Текст: Елизавета Булкина

    Телеведущая Ксения Собчак высмеяла главу городского округа Люберцы (Московская область) Владимира Ружицкого за нарисованную медицинскую маску на снимке из церкви.

    «А вы говорите Решетова (Анастасия, экс-возлюбленная репера Тимати – прим. ВЗГЛЯД) с фотошопом перестаралась! Мэр подмосковных Люберец Владимир Ружицкий, например, поздравил людей с Рождеством вот таким фото. И если вам кажется, то вам не кажется», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

    Ранее Ружицкий в своем Instagram-аккаунте призвал россиян соблюдать все меры безопасности в Рождество и отметить праздник дома.

    Ura.ru отмечает, что корреспонденты не смогли дозвониться Ружицкому за комментарием, редакция направила соответствующий запрос мэру.


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