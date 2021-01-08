Собчак высмеяла мэра Люберец за нарисованную маску

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла главу городского округа Люберцы (Московская область) Владимира Ружицкого за нарисованную медицинскую маску на снимке из церкви.

«А вы говорите Решетова (Анастасия, экс-возлюбленная репера Тимати – прим. ВЗГЛЯД) с фотошопом перестаралась! Мэр подмосковных Люберец Владимир Ружицкий, например, поздравил людей с Рождеством вот таким фото. И если вам кажется, то вам не кажется», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Ранее Ружицкий в своем Instagram-аккаунте призвал россиян соблюдать все меры безопасности в Рождество и отметить праздник дома.

Ura.ru отмечает, что корреспонденты не смогли дозвониться Ружицкому за комментарием, редакция направила соответствующий запрос мэру.