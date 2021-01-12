Дуров рассказал о приросте 25 млн пользователей Telegram за три дня

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что за первую неделю января число активных пользователей превысило 500 млн человек в месяц.

«После этого он (мессенджер – прим. ВЗГЛЯД) продолжал расти: только за последние 72 часа к Telegram присоединилось 25 млн новых пользователей», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, большая часть новых пользователей пришла из Азии (38%), Европы (27%), Латинской Америки (21%) и 8% из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Мессенджер, по мнению его создателя, стал «последним убежищем тех, кто ищет платформу коммуникации, приверженную конфиденциальности и безопасности».

Ранее заместитель гендиректора консалтингового digital-агентства CrosDigital Александр Смирнов предположил, что Telegram может обрести новых пользователей в лице сторонников президента США Дональда Трампа, которые последуют в мессенджер вслед за своим лидером.