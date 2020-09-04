Украинские студенты призвали белорусских не повторять ошибки Майдана

Студенты украинских вузов обратились к белорусским учащимся с призывом учитывать их прошлый опыт участия в акциях Майдана и не совершать подобных ошибок.

Под обращением подписались студенты Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, Хмельницкого национального университета и Житомирского политехнического университета, передает украинское издание «Голос Правды».

«Братья-студенты и молодежь Республики Белоруссия! Обращаются к вам ваши единоверцы по учебе с Украины. Ребята, следим за ситуацией в вашей стране и не понимаем, как вы можете участвовать в этом бардаке, который замутили страны Запада в лице вашей оппозиции?» – говорится в обращении.

Украинские студенты задаются вопросом, зачем придумывать колесо, «когда оно давно придумано».

«Зачем вам гадать, что будет с вашей страной, если пройдет госпереворот, когда вы можете посмотреть, что случилось с нашей Украиной или просто спросить у нас, как мы живем, а живем мы, мягко сказать, не очень», – указано в обращении.

Также студенты призвали «не вестись на «сказки венского леса» белорусской оппозиции о европейской жизни, где вся жизнь бал и праздник».

«Ведь на балах есть господа и прислуга, которая обеспечивает праздник, кто-то танцует и пьет шампанское, а кто-то моет посуду и драит полы. И с чего вы взяли, что на этом балу вы пан, а не уборщица?» – отметили авторы обращения.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД писала, чем белорусский протест отличается от украинского Майдана.

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