Путин поручил кабмину защищать союз мужчины и женщины

Обеспечивать защиту брака как союза мужчины и женщины будет в том числе и кабмин, это предусмотрено новым законом о правительстве, внесенном в Госдуму президентом Владимиром Путиным.

Законопроект (1024645-7) о правительстве расширяет полномочия кабмина.

В частности, предлагается прописать новую норму, относящую к полномочиям правительства в области защиты семьи и детства меры, «направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, защиту института брака как союза мужчины и женщины».

Кроме того, в законопроекте фиксируется приоритет семейного воспитания детей. Так, расширяется норма о полномочиях кабмина, который «содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечивая приоритет семейного воспитания детей», передает «Интерфакс».

Также в законопроекте к полномочиям правительства в области науки, образования и культуры отнесены разработка и осуществление мер «по поддержке изучения и развития русского языка», чего нет в действующем законе.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин во исполнение поправок к Конституции внес в Госдуму проект закона о формировании правительства. Законопроектом определяется статус кабинета министров, организационно-правовые основы его формирования и деятельности. Согласно документу, президент будет осуществлять общее руководство правительством, а премьер будет нести персональную ответственность перед главой государства за осуществление возложенных на Кабмин полномочий.

В соответствии с новой процедурой формирования кабмина, премьер, его заместители и федеральные министры, кроме министров силового блока и МИД, назначаются президентом после их утверждения Госдумой. Кандидатура премьера выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров – председателем правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД