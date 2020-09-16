В ОП Севастополя оценили результаты выборов губернатора

«Из всех претендентов, выставивших свои кандидатуры, именно с Михаилом Развожаевым жители города федерального значения связывают ближайшее будущее Севастополя», – заявил член Общественной палаты Севастополя Вадим Старчиков в комментарии газете ВЗГЛЯД.

С 11 по 13 сентября в Севастополе состоялись выборы губернатора, по результатам которых победил временно исполняющий его обязанности – Михаил Развожаев, за которого проголосовало 85,72% избирателей, принявших участие в голосовании.

«Несмотря на заявления сомневающихся в достоверности высокого результата, для севастопольцев он был совершенно предсказуем. Из всех претендентов, выставивших свои кандидатуры, именно с Михаилом Развожаевым жители города Федерального значения связывают ближайшее будущее Севастополя. Именно делами и их результатами, своим бережным отношением к традициям и устоям города Развожаев снискал уважение и доверие севастопольцев. Ему удалость консолидировать активистов города, некогда по-разному воспринимавших действия городских властей», – отметил Старчиков.

Он подчеркнул, что «высокие результаты доверия севастопольцев к главе региона, зафиксированные на выборах губернатора, не вызывают сомнений».

«Ожидаемо высокие результаты подтверждает и социологический прогноз, предполагавший 83,7%, и Exit-pool, показавший значение в размере, превышающем 90%. Инструментарий, предложенный Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг», по оценке легитимности электоральных процессов показал реальные итоги кампании. По анализу трех показателя статистических данных, (социология, экзит-полл и итоги выборов) результат, показанный Развожаевым на выборах, является легитимным и объективным по всем показателям», – пояснил член ОП Севастополя.

Напомним, явка на выборах в Севастополе превысила результат прошлых выборов губернатора.