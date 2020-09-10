Американскую компанию привлекли к испытаниям российской вакцины

Американская компания Contract research organization (CRO) консультирует российских медиков при проведении третьей фазы исследований вакцины «Спутник V», сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«В том числе крупнейшая американская CRO является одним из главных консультантов по проведению клинических испытаний в Москве. Соответственно, у нас абсолютно не только российское CRO участвует, но, в том числе, и американское, которое, соответственно, видит, что то, что происходит, соответствует лучшим мировым стандартам», – цитирует Дмитриева «Интерфакс».

В четверг Минздрав России заявил, что широкая вакцинация от коронавируса в России начнется по мере масштабирования производства и накопления пострегистрационных данных исследований.

Ведомство отметило, что в ближайшие годы вакцинация от коронавируса станет дополнением к паспорту и визе для международных путешествий.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.