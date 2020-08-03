Немецкие СМИ узнали о создании военных баз России в шести странах Африки

Россия «на договорной основе гарантировала для себя» право создания военных баз в шести государствах Африки – Центральноафриканской республике, Египте, Эритрее, Мадагаскаре, Мозамбике и Судане, говорится в конфиденциальном документе министерства иностранных дел Германии, оказавшемся в распоряжении СМИ.

«Важным аспектом продвижения России в Африке является военное сотрудничество с режимами, некоторые из которых являются диктаторскими. По информации МИД, «с 2015 года Россия заключила соглашения о военном сотрудничестве с 21 страной», – пишет Bild со ссылкой наконфиденциальный документ МИД Германии, в котором отмечается, что прежде «таких стран на всем континенте было лишь четыре».

В документе также отмечается, что «Кремль «на договорной основе гарантировал для себя» право создания военных баз в шести государствах. Ими являются Центральноафриканская республика, Египет, Эритрея, Мадагаскар, Мозамбик и Судан», пишет InoPressa.

«Кроме того, российская армия отчасти секретно, отчасти официально занимается обучением солдат соответствующих стран. Так, в Центральноафриканской Республике действуют 180 инструкторов российской армии. В другой части документа говорится: «Примерно 20 малийских солдат ежегодно проходят обучение в России». … При этом во многих странах задействуется и участвует в подготовке к долгосрочному дислоцированию не только официальная армия России. Прежде всего, ставка делается на частные армии, например, «Группу Вагнера», – отмечает издание.

В документе также отмечается, что «с долей рынка 37,6% Россия является важнейшим поставщиком оружия для африканского континента». За ней следуют США (16%), Франция (14%) и Китай (9%).

Аналитики немецкого правительства пришли к выводу, что Россия может дать Африке «гарантии безопасности против «цветных революций», а «доброжелательно настроенные к России государства могут способствовать тому, что Россия сможет укрепить свою роль, например, в ООН, получая от Африки поддержку своей политики».

В прошлом году президент Владимир Путин заявил, что Россия постарается трансформировать отношения со странами Африки на политическом уровне в определенные экономические проекты. Он также заявил, что меморандум между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и комиссией Африканского союза задаст ориентиры, которые позволят реализовать значимые совместные проекты и инициативы в различных сферах.