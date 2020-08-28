Турция перехватила шесть F-16 ВВС Греции над Средиземным морем

Турция перехватила шесть истребителей F-16 греческих ВВС в небе над Средиземным морем, говорится в заявлении турецкого министерства национальной обороны.

«27 августа 2020 года шесть принадлежащих Греции самолетов F-16 вылетели с острова Крит в сторону Республики Кипр и приблизились к региону, касательно которого [Турцией] было издано международное уведомление NAVTEX. Наши истребители F-16 предотвратили их приближение к этому региону и вынудили их покинуть регион», – приводит сообщение Минобороны Турции ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Турции «продолжат защищать права и интересы страны в Восточном Средиземноморье».

Ранее в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган уведомил генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении Турции защищать свои интересы в Средиземноморье.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена взять то, что ей, на взгляд руководства страны, полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз намерен ускорить разработку санкций в отношении Турции за ее нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.

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