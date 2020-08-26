В Родительской ассоциации рассказали, как избежать связанных с COVID поборов в школах

Российские школы не имеют права собирать с родителей деньги на санитайзеры и другие средства профилактики коронавируса, заявила газете ВЗГЛЯД директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. По ее словам, все необходимые средства защиты от вируса должны закупаться за счет региональных бюджетов.

Жители ряда российских регионов сообщили, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в стране с родителей школьников начали собирать деньги на термометры и средства защиты.

«Поборы действительно не входят ни в какие компетенции или задачи школы, они не должны собирать на эти нужды. С одной стороны, я понимаю ту ситуацию, в которую попали учебные заведения, они действительно не планировали эти затраты и изначально не закладывали никакого финансирования, но собирать деньги с родителей – это не способ решения проблемы», – говорит Шевченко.

По ее словам, у каждой школы есть учредитель в лице администрации города или управления образования. Именно они несут финансовую ответственность за функционирование учреждения.

«Поэтому, направляя просьбы или рекомендации родителям, школа обращается не к тем людям. В этом случае директорам следует идти напрямую к своим учредителям и в срочном порядке требовать пересмотра бюджета. Обычно это решение выносит городская дума по соответствующему постановлению мэра. Родители не должны платить за санитайзеры, улучшенную пропускную систему и так далее», – объясняет Шевченко.

Эксперт уточняет, что людям и так есть на что потратиться перед началом учебного года, а школы не должны использовать ситуацию с короновирусом. Она подчеркивает, что если родители попали в подобную ситуацию, то стоит указать представителям учебного заведения - собирать деньги на данные нужды учебные заведения не имеют права.

«У родителей в этом плане должна быть жесткая позиция. Помимо того, чтобы направить дирекцию за финансированием к учредителю, они защищены всевозможными механизмами регулирования, вплоть до письма в прокуратуру. Но я очень надеюсь, что до этого не дойдет, тем более в начале учебного года», – полагает Шевченко.

Также эксперт призывает директоров не перекладывать на опекунов школьников заботы и ответственность, которые лежат исключительно на самой школе. Напомним, что согласно российскому законодательству, за поборы школам грозит штраф до 80 тысяч рублей.