В Родительской ассоциации рассказали, как избежать связанных с COVID поборов в школах

Взгляд
26 августа, среда  |  Последнее обновление — 18:35  |  vz.ru
Разделы

Белорусские предприятия могут уйти с молотка

В свое время КАМАЗ хотел объединиться с МАЗом Егор Еремов/РИА «Новости»
Перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам. Политический кризис в стране на фоне сложной экономической ситуации в мире привел к падению валютных поступлений. Россия – главный кредитор соседа, Минск должен Москве почти 8 млрд долларов. При этом в казне у Лукашенко валюты почти нет, но у России есть интерес к белорусской промышленности. Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
Перейти в раздел…

Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет

Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Перейти в раздел…

В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?
  • Да, дедовщина искоренена

  • Нет, еще имеют место проявления дедовщины
Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: США внесли в черный список пять российских научных институтов
    Путин поручил обеспечить бесплатное питание в школах Медведев предупредил об опасности для России углеродного налога ЕС Британия может вдвое сократить число закупаемых у США истребителей F-35 Суд конфисковал у норвежского ученого волосы российских студенток
    Путин потребовал сделать систему выплат медикам менее забюрокраченной В жилом доме в Керчи взорвался газ, есть пострадавший Омские медики заявили о попытках сторонников Навального очернить их Глава МВД Франции встал на защиту загорающих топлес
    Путин поручил разобраться с размытием доли государства в Башкирской содовой компании В Родительской ассоциации рассказали, как избежать связанных с COVID поборов в школах Украинский храм оказался в бедственном положении из-за санкций Киева против РФ Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих

    Главная тема


    Коронавирус наносит двойной удар

    Нобелевский лауреат


    Белорусская писательница Светлана Алексиевич захотела помощи от России

    Заявление Клинтон


    В России заявили о подготовке «цветной революции» в США

    «всякая ерундистика»


    В России отказались по примеру Украины узаконивать «инженерок»

    Видео

    шпионская история


    Дипломатический скандал между Россией и Австрией похож на дань моде

    Карликовое государство


    Лихтенштейн пересмотрел итоги Второй мировой войны

    хронический кризис


    Белорусский социализм готовится к смерти

    победа оппозиции


    Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

    центр жизненных интересов


    Глеб Простаков: Белоруссию от госпереворота спасет отсутствие олигархов

    быть первыми


    Дмитрий Грунюшкин: России очень нужны еще 20 лет покоя

    управляемые перевороты


    Геворг Мирзаян: Белоруссия ставит точку в цветных революциях

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?

    В Родительской ассоциации рассказали, как избежать связанных с COVID поборов в школах

       26 августа 2020, 18:10
    Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Российские школы не имеют права собирать с родителей деньги на санитайзеры и другие средства профилактики коронавируса, заявила газете ВЗГЛЯД директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. По ее словам, все необходимые средства защиты от вируса должны закупаться за счет региональных бюджетов.

    Жители ряда российских регионов сообщили, что из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в стране с родителей школьников начали собирать деньги на термометры и средства защиты. 

    «Поборы действительно не входят ни в какие компетенции или задачи школы, они не должны собирать на эти нужды. С одной стороны, я понимаю ту ситуацию, в которую попали учебные заведения, они действительно не планировали эти затраты и изначально не закладывали никакого финансирования, но собирать деньги с родителей – это не способ решения проблемы», – говорит Шевченко.

    По ее словам, у каждой школы есть учредитель в лице администрации города или управления образования. Именно они несут финансовую ответственность за функционирование учреждения.

    «Поэтому, направляя просьбы или рекомендации родителям, школа обращается не к тем людям. В этом случае директорам следует идти напрямую к своим учредителям и в срочном порядке требовать пересмотра бюджета. Обычно это решение выносит городская дума по соответствующему постановлению мэра. Родители не должны платить за санитайзеры, улучшенную пропускную систему и так далее», – объясняет Шевченко.

    Эксперт уточняет, что людям и так есть на что потратиться перед началом учебного года, а школы не должны использовать ситуацию с короновирусом. Она подчеркивает, что если родители попали в подобную ситуацию, то стоит указать представителям учебного заведения - собирать деньги на данные нужды учебные заведения не имеют права.

    «У родителей в этом плане должна быть жесткая позиция. Помимо того, чтобы направить дирекцию за финансированием к учредителю, они защищены всевозможными механизмами регулирования, вплоть до письма в прокуратуру. Но я очень надеюсь, что до этого не дойдет, тем более в начале учебного года», – полагает Шевченко.

    Также эксперт призывает директоров не перекладывать на опекунов школьников заботы и ответственность, которые лежат исключительно на самой школе. Напомним, что согласно российскому законодательству, за поборы школам грозит штраф до 80 тысяч рублей.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •