МВД Белоруссии отвергло обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанные на акциях протеста в Минске не подвергались издевательствам, заявил замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков.

Ночью он прибыл к изолятору временного содержания, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tut.by.

Его спросили, почему над задержанными издевались. Замглавы МВД ответил, что «издевательств никаких не было».

Напомним, в Минске из изолятора временного содержания начали отпускать людей, которых задержали на акциях протеста.

Sputnik со ссылкой на Барсукова сообщал, что «до 6.00 всех задержанных выпустят».

Те, кто встречали задержанных, заявляли, что многих сильно избили.

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