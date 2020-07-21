Госдума сняла запрет на рекламу в СМИ вина из ЕАЭС

Государственная дума 21 июля одобрила во втором и третьем чтении поправки в закон «О рекламе», которые допускают рекламу вина, произведенного в странах Евразийского экономического союза.

Законопроект разработан для приведения российского законодательства в соответствие с нормами ЕАЭС. Документ разрешает рекламу в периодических печатных изданиях, в теле и радиопрограммах вина и игристого вина, произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях России и государств ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия). На данный момент такого рода реклама разрешена в России из выращенного на ее территории винограда, передает ТАСС.

В одной из пяти поправок к законопроекту закрепляется обязанность подтверждать, что виноград был выращен на территории государств – членов ЕАЭС.

Как следует из заключения профильного комитета нижней палаты, законопроект будет способствовать «развитию устойчивой инфраструктуры в экономическом пространстве в государствах – членах ЕАЭС, возрастанию прибыльности средств массовой информации, их самоокупаемости от соответствующей рекламы, финансового положения на рынке, что в полной мере отвечает интересам отрасли».

Напомним, что в 2012 году Госдума приняла закон о запрете рекламы любой алкогольной продукции в любых видах СМИ.