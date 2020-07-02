Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания «Город трудовой доблести»

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам.

Звание присваивается Боровичам, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю, сообщается на сайте Кремля.

Присвоение звания обосновано «значительным вкладом жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечением бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленный при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», отмечается в указе главы государства.

В четверг Путин заявлял, что «ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания Города трудовой доблести сразу 20 городам».