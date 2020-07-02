Путин поддержал идею присвоить почетные звания Город трудовой доблести 20 городам

Президент Владимир Путин поддержал решение присвоить звание «Город трудовой доблести» сразу 20 российским городам, глава государства намерен подписать соответствующий документ в ближайшее время.

«На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания Города трудовой доблести сразу 20 городам», – цитирует российского лидера ТАСС.

По словам президента, речь идет о Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Перми, Нижнем Тагиле, Саратове, Омске, Казани, Новосибирске, Ярославле, Магнитогорске, Ижевске, Уфе, Томске, Ульяновске, Иваново, Новокузнецке, Иркутске и Боровичах.

Первое решение о присвоении звания будет принято уже в текущем году, отметил он, передает РИА «Новости».

«Федеральный закон устанавливает порядок присвоения звания «Город трудовой доблести». Заявки в российский комитет «Победа» поступили от 28 городов. Сегодня их обсудим. И первое решение с присвоением почетного звания примем уже в текущем юбилейном году», – сказал президент.

Он отметил, что в поддержку заявок городов их жители собрали множество подписей.

«И это обязательно нужно учесть. За каждой такой подписью – глубоко личное отношение к героям Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, память о которой бережно передается у нас из поколение в поколение, самая прочная гарантия того, что мы все вместе никогда не позволим переиначить значение и итоги победы, умалить подвиг советских людей, которые отстояли Родину», – подчеркнул Путин.

Отдельно он отметил, что преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности.

«Два дня назад, вы знаете, подо Ржевом был открыт мемориал Советскому солдату. Довоенный Ржев насчитывал более 56 тыс. жителей, и когда город освободили, то в нем осталось всего около 300 человек. Когда нацисты уходили, то просто уничтожали людей, гражданское население. По своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского союза, а всех, кто жил здесь – славян, людей других национальностей, собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры. И эти преступления нацистов и их приспешников – геноцид в отношении народов Советского союза – не имеют срока давности», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что такая оценка должна быть «незыблемой в нашем законодательстве и в системе международного права».

Глава государства также выразил благодарность всем, кто участвовал в подготовке праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Хотел бы сегодня искренне поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, выступил с инициативой и реализовал новые содержательные проекты, адресованные прежде всего нашим дорогим ветеранам», – сказал он.

Также президент поблагодарил всех граждан страны, волонтеров, которые помогали ветеранам и людям старших поколений. «Такая забота, участие были незаменимы», – указал Путин.

Напомним, в 2020 году Госдумой принят внесенный президентом России Владимиром Путиным закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести», который позволяет присваивать его городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли большой вклад в достижение Победы, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм.