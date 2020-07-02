Дырявый украинский поезд с пассажирами сняли на видео

Поезд на Украине, следующий из Апостолово в Херсон, затопило водой. Пассажиры опубликовали видео, на котором запечатлен протекающий вагон.

Вода залила пассажирские сиденья, пол вагона, столики и самих пассажиров. Видеозапись опубликовал пользователь Facebook Михаил Игнатенко.

Пользователи оставили как ироничные, так и гневные комментарии под роликом.

«Душ-вагон», – пошутила Ольга Саенко.

«Зато цены на билеты железная дорога не забывает поднять, это регулярно. А ремонт и замена – это мы забываем», – возмутилась Светлана Летовальцева.

Некоторые комментаторы посоветовали обратиться в суд, другие удивились, как подобные происшествия могут происходить в 21 веке.

В декабре 2018 года газета ВЗГЛЯД писала о запущенном из Киева в аэропорт Борисполь аэроэкспрессе, который стал разваливаться уже в первые дни работы.

Газета ВЗГЛЯД также писала о том, как Украина проела железнодорожное наследие СССР.