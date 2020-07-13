Депутат назвала оптимальный вариант решения жилищного вопроса в России

«Наиболее перспективная форма наделения жильем – это наем, который неправильно называют арендой. Эта форма могла бы помочь людям с невысоким доходом. Но существующие сейчас 15-20 наемных домов – капля в море», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Галина Хованская. Так она прокомментировала слова президента об историческом шансе решить жилищный вопрос россиян.

«Ипотечное кредитование могут позволить себе далеко не все россияне – до введения ограничений по коронавирусу лишь около 30% граждан могли себе позволить взять кредит на квартиру», – констатировала глава комитета Госдумы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Одним из способов разрешить жилищную проблему может стать снижение ипотечных ставок, отметила депутат.

«Но, разумеется, надо поддерживать все формы получения жилья. Моя компетенция – категория граждан, перед которыми у государства есть жилищные обязательства: полностью или частично-через субсидию», – отметила Хованская. По ее мнению, «наиболее перспективная форма наделения жильем – это наем, который неправильно называют арендой».

«Но, конечно, 15-20 наемных домов на всю страну – это капля в море. Хотя именно эта форма могла бы решить жилищных вопрос для людей с невысоким уровнем дохода, а также для тех предприятий, которые развиваются и приглашают новых работников с семьями, мотивируя их жилплощадью», – отметила Хованская.

В понедельник президент России Владимир Путин, выступая на видеоконференции совета по стратегическому развитию и нацпроектам, заявил, что у страны появился шанс впервые в истории и в обозримые сроки решить жилищный вопрос россиян. Так президент отреагировал на доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Глава государства обратил внимание на необходимость снижения стоимости жилья за счет сокращения издержек.

В марте в Общественной палате России предложили развивать рынок наемного (арендного) жилья в стране и уменьшать себестоимость строительства для улучшения жилищных условий россиян с низкими доходами. Ранее, в ноябре прошлого года в Госдуме предложили создать федеральную программу по строительству арендного жилья.

Напомним, ранее по поручению президента Владимира Путина была внедрена новая программа ипотеки с господдержкой, она заработала в конце апреля. В середине июня вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что российское правительство рассмотрит возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита – до 30 лет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать новая госпрограмма и кому она поможет улучшить свои жилищные условия.

Что касается «обычной», не льготной ипотеки, то уже в мае средняя ставка по таким кредитам снизилась до 7,4%. По оценке правительства, к концу нынешнего года ставки по ипотеке в России могут опуститься до 7% и даже ниже благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов.