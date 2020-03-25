В ОП предложили план развития арендного рынка в России

В Общественной палате (ОП) предложили развивать рынок арендного жилья в стране и уменьшать себестоимость строительства для улучшения жилищных условий россиян с низкими доходмами.

«Общемировой практикой является решение жилищных проблем граждан с низкими доходами за счет предоставления жилья внаем. При этом заказчиком и инвестором при строительстве арендного жилья, а также его владельцем и управляющим после окончания строительства является как государство, так и иные организации, в том числе некоммерческие. В первую очередь речь идет о «жилищных ассоциациях» (некоммерческих организациях, которые часто строят «неприбыльное жилье» и жилье для менее обеспеченных жителей»), – говорится в докладе ОП, передает ТАСС.

В докладе предлагается стимулировать строительство наемных домов на основе государственно-частного партнерства за счет предоставления бесплатных земельных участков, субсидирования ставки по кредитам застройщиков, использования типовых проектов строительства, создания региональных программ, софинансируемых на конкурсной основе из федерального бюджета.

«Расчеты экспертов ОП показывают, что комплекс предложенных мер поможет снизить стоимость квадратного метра во вновь возводимом жилье в два раза», – говорится в документе.

Также в ОП предложили расширить возможности найма за счет частного сектора. К примеру, предлагается предусмотреть снижение налога на недвижимость для владельцев сдаваемого в долгосрочный наем жилья и предоставлять малообеспеченным гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидий для компенсации расходов на аренду жилых помещений.

В ноябре 2019 года в Госдуме предложили создать федеральную программу по строительству арендного жилья.