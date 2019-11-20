В Госдуме предложили создать федеральную программу по строительству арендного жилья

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская призвала разработать в стране федеральную программу по строительству арендного жилья. Предложение адресовано Минстрою России.

«Конкретное предложение – разработать эту программу и требования и условия ее функционирования. Потому что по-другому мы эту тему не сдвинем с мертвой точки», – передает ее слова РИА «Новости».

Она обратилась с соответствующим предложением к заместителю главы Минстроя Никите Стасишину.

Подобная программа, по словам Хованской, нужна для решения проблем с жильем большого количества очередников в стране.

Стасишин в ответ указал, что на рынке в России пока нет инвесторов, которые были бы заинтересованы в строительстве таких домов. Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов предложил в ответ сделать финансовым инструментом строительства арендного жилья компанию «Дом.РФ».

«Нужно тогда с учетом невозможности сегодня привлекать деньги с рынка и заинтересовывать инвесторов, делать отдельную программу и добиваться выделения финансирования. Только я бы это делал не через докапитализацию «Дом.РФ», а напрямую через субсидии регионам», – сказал на это замминистра.