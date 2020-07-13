Эксперт объяснил последствия в случае ущерба нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана в ходе конфликта с Арменией

«Если вдруг перестанет работать газопровод TANAP, то прежде всего это ударит по рынку Турции», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Он оценил возможные последствия повреждения нефтегазовой инфраструктуры Баку в случае эскалации армяно-азербайджанского конфликта до масштабов полноценной войны.

«Если в результате обострения на границе Азербайджана и Армении будет поврежден газопровод TANAP, то отпал бы один из поставщиков газа в Турцию. Раньше в этом вопросе Россия занимала первое место, а теперь – четвертое. В лидерах находится Баку, поставщики сжиженного газа и Иран», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт напомнил, что запущенный в 2019 году Трансанатолийский газопровод TANAP является конкурентом для российских поставок на турецкий и европейский рынки. Он доставляет 6 млрд кубов газа в Турцию и по 1 млрд кубов в Грецию и Болгарию. Еще 8 млрд кубометров должны прийти на рынок Италии. Но для этого нужно достроить трубу, что ожидается в конце нынешнего или начале следующего года.

Что касается угроз нефтяным поставкам, то в западном направлении идет нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан. Еще небольшое количество нефти приходит по другой трубе в Батуми. «Если пострадает нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, тогда Азербайджан просто переориентируется на российские порты. Эта нефть пошла бы через Новороссийск. Баку и сейчас прокачивает много нефти через Россию», – пояснил эксперт.

Впрочем, Юшков уверен, что говорить об угрозе инфраструктуре Азербайджана можно «только в случае полномасштабной войны, когда стороны бомбят друг друга и не смотрят, куда чего летит». «А при пограничном конфликте инфраструктуре вряд ли что-то угрожает», – уверен Юшков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на Товузском направлении азербайджано-армянской границы произошло вооруженное столкновение. Погибли трое азербайджанских военнослужащих, еще пятеро получили ранения. В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

В понедельник министерство иностранных дел Турции осудило обстрел Арменией территории Товузского района Азербайджана. Как сообщило государственное информагентство Anadolu, в Анкаре выразили «соболезнования народу и правительству дружественного и братского Азербайджана в связи с гибелью военнослужащих азербайджанской армии».

В свою очередь депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков заявил газете ВЗГЛЯД, для Баку участок границы возле Товузского района чрезвычайно важен из-за проходящих рядом нефтегазовых коммуникацией республики.

В то же время директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандаряна в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «азербайджанцы безуспешно пытались использовать фактор внезапности, потеряв людей и деньги. Своих целей они не добились».

Напомним, между Арменией и Азербайджаном существует конфликт вокруг статуса Нагорного Карабаха. Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающим к нему районам в ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией.