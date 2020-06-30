Политолог оценил вероятность смены формы правления на Украине

«Переход Украины к парламентской республике лучше, чем распад государства, и может стать ответом на кризис в стране», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возможном превращении Украины в парламентскую республику и упразднении должности президента.

«В нынешней ситуации многие, кто разочарованы в Зеленском, не понимают, что вслед за «зелеными» могут прийти «черные» или «коричневые». А это несет угрозу распада страны», – убежден украинский политолог Андрей Золотарев.

По его словам, риск распада государства экономически обусловлен ситуацией с Донбассом. «Но если выбирать между анархией и промежуточным вариантом в виде парламентской республики, то парламентская республика лучше, чем распад», – считает эксперт.

«В нынешней ситуации переход к парламентской республике может быть реакцией на острый политический и экономический кризис. И центральной власти нужно учитывать объективные тенденции в обществе», – добавил собеседник.

«Я, конечно, не говорю о переходе к федеративному устройству Украины. Но реальная децентрализация, в том числе в вопросах гуманитарной политики, снимет болезненные моменты, которые могут стать катализаторами распада страны», – заключил Золотарев.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о том, что Владимир Зеленский может оказаться последним президентом Украины, поскольку страна близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.

«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: «президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой», – и я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту!» – заключил Рабинович.

Уровень недоверия граждан Украины к Зеленскому достиг рекордного показателя в 51%, сообщает Центр Разумкова. При этом президент по-прежнему остается политиком с самым высоким уровнем доверия в стране – 41%.

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