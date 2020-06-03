Сирийская армия получила новую партию МиГ-29 из России

Вторая партия истребителей МиГ-29 из России передана армии Сирии, сообщило российское посольство.

Самолеты переданы «в рамках военно-технического сотрудничества», сообщило посольство в Twitter. Отмечается, что сирийские военные «уже начали выполнять полеты на этих самолетах».

Сирийские СМИ сообщали, что церемония передачи прошла на базе Хмеймим, передает ТАСС.

Напомним, главком ВКС Виктор Бондарев заявлял, что новейший легкий истребитель МиГ-35 нужен Воздушно-космическим силам России для решения задач в Сирии. По словам Бондарева, ВКС России нужны именно такие самолеты, которые можно применять в локальных конфликтах, «как в Сирии».

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