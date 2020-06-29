Лидер Партии пенсионеров проголосовал по поправкам в Конституцию

Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков проголосовал по поправкам в Конституцию России, отметив, что изменения «очень своевременные и необходимые».

«Потому что за 20 или 30 лет наша жизнь изменилась. Наше общество развивается по своему собственному пути», – приводит его слова РЕН-ТВ.

Бураков подчеркнул, что предложенные поправки делают российское государство «более суверенным и независимым». По его словам, они направлены на создание социально ориентированного государства.

Владимир Бураков ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что поддерживает поправки в Конституцию, отметив, что хочет видеть Россию экономически развитым государством.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

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