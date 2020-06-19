Состав ОП РФ обновили участниками конкурса «Лидеры России. Политика»

В России обновился состав Общественной палаты, в него вошли приглашенные в полуфинал участники конкурса «Лидеры России. Политика», одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В седьмой состав Общественной палаты вошли 18 приглашенных в полуфинал конкурса участников, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Шестеро были приглашены президентом, остальные 12 вошли в палату от общероссийских общественных объединений и других некоммерческих организаций

В предыдущий состав Общественной палаты входили 10 участников конкурса «Лидеры России. Политика». Это Максим Григорьев, Юлия Зимова, Артем Кирьянов, Михаил Киселев, Андрей Максимов, Александр Малькевич, Артем Метелев, Юлия Оглоблина, Светлана Разворотнева и Сергей Рыбальченко.

В ходе первого пленарного заседания многие из них получили ответственные позиции внутри структуры палаты. В частности, Юлия Оглоблина возглавила комиссию по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, Сергей Рыбальченко – комиссию по вопросам семейно-демографической политики и защите традиционных семейных ценностей, а Максим Григорьев – комиссию по территориальному развитию и местному самоуправлению.

Артем Кирьянов в новом составе Общественной палаты стал первым заместителем председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, а также заместителем руководителя межкомиссионной рабочей группы по работе с обращениями граждан и общественным проверкам, Александр Малькевич – первым заместителем председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Артем Метелев занял позицию первого заместителя председателя комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, а Светлана Разворотнева – первого заместителя председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению.

Трое из тех участников конкурса, которые впервые вошли в состав Общественной палаты, сразу получили ответственные позиции. Так, Андрей Белоглазов стал первым заместителем председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, Евгений Нифантьев – первым заместителем председателя комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности, а Олег Сирота – первым заместителем председателя комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Еще пятеро новых членов Общественной палаты из числа конкурсантов проекта «Лидеры России. Политика» также будут рассматриваться на позиции заместителей председателей комиссий Общественной палаты.

Список участников конкурса, вошедших в Общественную палату: Белоглазов Андрей Сергеевич, председатель Общественной палаты Хабаровского края, член центрального штаба «Бессмертного полка России»; Волынец Ирина Владимировна, журналист, общественный деятель, председатель межрегионального общественного движения «Национальный Родительский Комитет»; Григорьев Максим Сергеевич, директор некоммерческого фонда Исследования проблем демократии; Данюк Никита Сергеевич, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН; Зимова Юлия Константиновна, руководитель МОО «Наши дети»; Кирьянов Артем Юрьевич, председатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры»; Киселев Михаил Сергеевич, руководитель центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», член центрального штаба ОНФ; Козеев Евгений Викторович, президент Всероссийского студенческого корпуса спасателей, советник ректората российского технологического университета МИРЭА, член Общественной палаты Москвы.

Также в ОП вошли Красноруцкий Павел Павлович, председатель Российского союза молодежи; Лянге Маргарита Арвитовна, президент МОО «Гильдия межэтнической журналистики»; Максимов Андрей Николаевич, председатель комиссии по местному самоуправлению Общественной палаты (с 2017 года); Малькевич Александр Александрович, президент Фонда защиты национальных ценностей; Метелев Артем Павлович, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров; Нифантьев Евгений Олегович, генеральный директор ООО «Сеть социальных аптек «Столички»; Оглоблина Юлия Васильевна, председатель общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи»; Разворотнева Светлана Викторовна, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль»; Рыбальченко Сергей Игоревич, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы»; Сирота Олег Александрович, основатель проекта «Русский пармезан».

В седьмой состав Общественной палаты вошли 40 членов палаты, утвержденных указом президента, 84 члена палаты, которые были избраны региональными общественными палатами, и 43 члена палаты от общероссийских общественных объединений и других некоммерческих организаций. В таком составе членам Общественной палаты предстоит работать до 2023 года.

Напомним, что 25 февраля был впервые запущен всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс реализуется по поручению президента Российской Федерации и направлен на выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. На него зарегистрировались почти 34 тысячи участников, по итогам дистанционного этапа отбора в полуфинал проекта получили приглашение 544 конкурсанта.

Подробная информация о проекте на сайте – политическиелидеры.рф.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.