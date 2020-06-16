Россия увеличила вложения в госдолг США

В апреле Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США.

Вложения выросли почти на 80% и составили 6,85 млрд долларов, из которых 2,84 млрд приходятся на краткосрочные бумаги, 4,014 млрд – на долгосрочные.

При этом Россия все равно не входит в топ-30 крупнейших держателей госдолга США, передает РИА «Новости».

Крупнейшим держателем долга по-прежнему является Япония (1,266 трлн долларов), вторым в списке идет Китай (1,072 трлн), третье место занимает Великобритания (368,5 млрд долларов).

Напомним, в марте Россия в три раза снизила вложения в американские государственные бумаги – с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд долларов.

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