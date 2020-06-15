Порошенко назвал причину отступления силовиков во время Евромайдана

Часть правоохранителей во время «евромайдана» 21 февраля 2014 года самостоятельно отступили из-за усталости, а не в связи с приказом бывшего главы государства Виктора Януковича, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

В понедельник Киевский апелляционный суд в приступил к допросу Порошенко по делу его предшественника Виктора Януковича о госизмене, передает РИА «Новости».

«Со стороны правоохранительных органов была усталость, и 21 февраля (2014 года) де-факто часть подразделений – полиции, «Беркута» бросали оружие и сами отступали. Роль Януковича... очень преувеличена», – сказал бывший президент.

Порошенко был вызван на допрос в качестве свидетеля по ходатайству защиты Януковича.

21 февраля 2014 года Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок при участии европейских политиков подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине.

Ранее юристы, представляющие интересы Януковича заявили, что прокуроры офиса генпрокурора Украины скрывают от суда протоколы допроса грузинских снайперов, которые участвовали в украинском Майдане зимой 2014 года.

Напомним, еще в декабре 2017 года появились доказательства присутствия на Майдане в 2014 году грузинских снайперов, которыми руководил американский инструктор. Указывалось также, что во время государственного переворота в центре Киева действовали три независимые друг от друга группы снайперов, в том числе грузинские.

В июле 2019 года президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину» заявил, что знает об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году.