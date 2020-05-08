МИД Украины отреагировал на отзыв посла Грузии из-за Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является гражданином Украины, поэтому «ни одно государство мира не может указывать», куда его назначать, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«При всей харизматичности Михаила Саакашвили он является гражданином Украины, который и ранее занимал здесь государственные должности. Поэтому я буду со своей стороны прилагать все усилия для того, чтобы наши отношения с Грузией оставались по-настоящему дружественными и стратегическими», – сказал Кулеба в интервью изданию «Левый берег».

Кулеба отметил, что «Саакашвили является гражданином Украины, и ни одно государство мира не может указывать, куда назначать или не назначать украинского гражданина».

По его словам, если с грузинской стороны «будут какие-то резкие шаги», Украина переживет и будет восстанавливать все утраченное.

«Мы же исходим из очень простых тезисов. Первый из них – отношения между Украиной и Грузией настолько особенны, что они не могут становиться заложником судьбы одного человека», – добавил глава МИД.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии главой исполнительного комитета реформ.

В ответ на это в пятницу Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет.

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