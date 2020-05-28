В Минздраве оценили последствия коронавируса для продолжительности жизни россиян

Вспышка коронавируса может отрицательно повлиять на продолжительность жизни россиян и жителей других стран, заявил главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Наверное, COVID-19, эта инфекция, повлияет на продолжительность жизни не только в нашей стране, но и в других странах. Все-таки след будет не только от самой инфекции, а, скорее всего, будут проблемы с тем, что недополучили помощь люди с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями», – цитирует ТАСС Ткачеву.

По ее словам, эта проблема будет во всех странах мира, «мы увидим какой-то демографический хвост в виде продолжительности жизни на какой-то период времени».

Ранее Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19. Согласно рекомендациям, лица, у которых обнаружен новый коронавирус, но отсутствуют жалобы, не должны включаться в статистику заболеваемости.

Доктор медицинских наук Владимир Чуланов заявил газете ВЗГЛЯД, что более точные методы установления причин смерти при коронавирусе помогут медикам назначать более правильное лечение пациентов с этим заболеванием.

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