«Личный крокодил Гитлера» умер в Москве

В Москве в возрасте 84 лет умер миссисипский аллигатор Сатурн, которого якобы любил Адольф Гитлер, сообщил Московский зоопарк.

«Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет – крайне почтенный возраст. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида – 30-50 лет», – говорится в сообщении в Instagram зоопарка.

Сатурн родился в Соединенных Штатах в 1936 году, его направили в Берлинский зоопарк, откуда он убежал после бомбардировки в 1943 году. Британские военные нашли животное в 1946 году и передали СССР.

После этого аллигатор 74 года находился в Московском зоопарке. Позже вокруг Сатурна появилась легенда, что якобы он жил в Германии не в зоопарке, а в личной коллекции Гитлера, но доказательств тому нет.

«Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось – мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации», – добавили в Московском зоопарке.