На Украине рассказали о психологической атаке против Газпрома

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14 мая, четверг  |  Последнее обновление — 13:38  |  vz.ru
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Украинский «Антонов» хочет стать американским

Спасение американским Boeing украинского авиапрома – большая иллюзия КиеваФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Украина уверяет, что к ее легендарному авиапредприятию «Антонов» проявляет интерес американский Boeing. В Киеве уверены – один из мировых лидеров авиастроения может вложиться в украинский авиапром и даже создать совместное предприятие по разработке нового самолета. Однако эксперты уверены – свой шанс на спасение «Антонов» потерял еще несколько лет назад. Подробности...
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Арктический форпост России создадут из региона-матрешки

Слияние двух регионов поможет сохранить самобытность северных народовФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России вскоре может стать одним регионом меньше. Это произойдет в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике. Подробности...
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Цветы на могилах вермахта напомнили о «красной черте»

СК подозревает Дустина в «осквернении исторических событий», что в общем-то невозможно уже с точки зрения русского языкаФото: кадр из видео
В Калининградской области скандал: сотрудники СК подозревают местного жителя в «реабилитации нацизма» на основании того, что в День Победы он отнес букет цветов на немецкое мемориальное кладбище. Вне зависимости от того, зачем он это сделал, излишне эмоциональная реакция на его поступок может завести нашу страну в ловушку пропагандистов.  Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мир будет поделен на постглобальные блоки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уже очевидно, что к созданию своих блоков-регионов приступили США и Китай. Россия попросту обречена стать центром крупного постглобального блока, поскольку ее суверенное будущее вряд ли выдержит нахождения «на заднем дворе» другой великой державы. Подробности...
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Почему англо-американцы так любят всех бомбить?

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 14 мая 1940 года, состоялась бомбардировка Роттердама – первый раз в истории, когда была разрушена значительная часть крупного города. Методикой варварских ковровых бомбардировок владели все, но использовали ее фактически только американцы и англичане. Подробности...
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Пандемия породила моду на импортозамещение

Никита Коваленко, политический обозреватель
Мировая экономика после индустриальной и постиндустриальной эпохи вступит в реиндустриальную. Государства начнут в целом ряде сфер проводить политику импортозамещения и возвращать на родину производственные мощности. Подробности...
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              На Украине рассказали о психологической атаке против Газпрома

                 14 мая 2020, 13:26
              Фото: Markus Scholz/Global Look Press
              Текст: Иван Абакумов

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              «Зеркаль больше политик, нежели юрист. Ее возможное назначение является скорее психологической атакой», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский. Так он прокомментировал сообщение о возможном назначении экс-замглавы МИД Украины Елены Зеркаль на должность куратора судебных процессов Нафтогаза против России вместо исполнительного директора компании Юрия Витренко.

              «Боюсь, что возможная отставка Витренко никак не скажется на отношениях Украины с Россией и Газпромом», – сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

              По его словам, политика Киева в отношении Москвы по-прежнему носит конфронтационный характер, в том числе – в нефтегазовой сфере. «Возможное увольнение Витренко – следствие межличностного и производственного конфликта в компании. То, что об этом стало известно широкой общественности, свидетельствует о высоком накале страстей. Но я не думаю, что внутренние разборки в Нафтогазе как-то отразятся на отношениях компании с Газпромом», – отметил эксперт.

              «Что касается Зеркаль – она больше политик, нежели юрист. Ее возможное назначение является скорее психологической атакой. При этом судебные процессы ведут юридические компании, которые неплохо на этом зарабатывают», – продолжил собеседник.

              «Выиграет ли Зеркаль иски против России? Мы понимаем, что все предыдущие решения, принятые в Стокгольмском арбитраже, имели политическую подоплеку. Это нашло отражение даже в мотивационной части решений, где говорилось о тяжелом экономическом положении Украины, из-за чего приоритет был отдан Нафтогазу. О правосудии и справедливости тут можно говорить лишь весьма условно», – сказал эксперт. «Потому возможная замена Витренко на еще более антиросийскую Зеркаль кардинально ситуацию не изменит», – полагает Землянский.

              Схожего мнения придерживается и директор Института энергетических проблем Украины Дмитрий Марунич. Эксперт считает, что роль Юрия Витренко в управлении Нафтогазом не стоит преувеличивать.

              «Он просто один из менеджеров. В Нафтогазе есть наблюдательный совет. Именно он принимает все принципиально важные решения, – сказал Марунич газете ВЗГЛЯД. – Свою отставку Витренко использует в качестве пропагандистского элемента, пытаясь навязать обществу точку зрения, будто бы его увольнения добивается лично Путин. Хотя президент России вряд ли знает о существовании такого человека».

              «Зеркаль, конечно, не будет иметь полномочий Витренко. Она чужая в этой системе. И она – истерично и антироссийски настроенная барышня, не имеющая глубокого понимания нефтегазового бизнеса. Думаю, Витренко на ее месте был бы эффективнее, потому что он опытнее и разбирается в проблематике. А Зеркаль, исходя из ее некорректных высказываний в адрес Путина и России, просто не очень умная экс-сотрудница МИД Украины», – пояснил Марунич.

              По его словам, многие инициированные Украиной иски против России «сложно удовлетворить». «Как, например, попытку судиться с Москвой за активы в Крыму. Потому, думаю, Зеркаль просто получит кабинет и служебную машину, будет, извините, что-то квакать и повышать градус антироссийской риторики, не имея никакого влияния на процессы», – резюмировал Марунич.

              Накануне исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что его уведомили о скором увольнении в связи с сокращением должности исполнительного директора Нафтогаза. Витренко обратил внимание, что увольнение происходит на фоне выплаченной российской стороной компенсации по решению Стокгольмского арбитража, а также подписанного в конце 2019 года контракта по транзиту российского газа.

              Позже «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщил, что экс-заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль будет курировать судебные процессы Нафтогаза против России.

              «Это не означает, что Юрий Юрьевич [Витренко] покинет компанию. Не исключено, что будет найдено другое решение, поэтому мы не спешим делать заявления об увольнении [Витренко]. Это преждевременно», – сказал источник.

              При этом он уточнил, что обязанности исполнительного директора Нафтогаза, которые выполняет Витренко, будут разделены. Вопрос судебных процессов с Россией будет курировать Елена Зеркаль совместно с юристами Нафтогаза. При этом она останется советником главы правления компании Андрея Коболева.

              «Другие функции перераспределяются в соответствии с новой организационной структурой», – добавил источник.

              Напомним, 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.

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