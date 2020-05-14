Курировать суды Нафтогаза против России поручили экс-замглавы МИД Украины

Бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль будет курировать судебные процессы Нафтогаза против России, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинской компании.

«Это не означает, что Юрий Юрьевич [Витренко] покинет компанию. Не исключено что будет найдено другое решение, поэтому мы не спешим делать заявления об увольнении [Витренко]. Это преждевременно», – приводит слова источника ТАСС.

При этом он уточнил, что обязанности исполнительного директора Нафтогаза, которые выполняет Витренко, будут разделены. Вопрос судебных процессов с Россией будет курировать Елена Зеркаль совместно с юристами Нафтогаза. При этом она останется советником главы правления компании Андрея Коболева.

«Другие функции перераспределяются в соответствии с новой организационной структурой», – добавил источник.

Накануне глава Нафтогаз Юрий Витренко сообщил, что его уведомили о скором увольнении в связи с сокращением должности исполнительного директора Нафтогаза. Витренко обратил внимание, что увольнение происходит на фоне выплаченной российской стороной компенсации по решению Стокгольмского арбитража, а также подписанного в конце 2019 года контракта по транзиту российского газа.

Напомним, 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.

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