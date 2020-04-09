Гособоронзаказ выполнен более чем на 70%, несмотря на пандемию

Выполнение гособоронзаказа ведется строго в утвержденном графике несмотря на сложную ситуацию с коронавирусной инфекцией, заявил вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания по военно-техническому сотрудничеству под председательством президента России Владимира Путина.

«Что касается непосредственно работы по гособоронзаказу – в настоящий момент размещено 72,6% заданий, что соответствует темпам 2019 года. То же можно сказать и об объеме финансовых средств, перечисленных головным исполнителям гособоронзаказа. Как видите, в настоящий момент мы идем в графике, все необходимые меры принимаются», – передает РИА «Новости» слова Борисова.

По его словам, в связи со сложной ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, предприятия ОПК работают в особом режиме, ведется ежедневный мониторинг производственной деятельности основных интегрированных структур.

Ранее концерн «Калашников» сообщил, что досрочно завершил гособоронзаказ по автоматам АК-12 за 2020 год.

Кроме того, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов призвал держать удар и обеспечивать обороноспособность страны в сложных условиях.

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