Новый рекорд по числу смертей от коронавируса установлен в штате Нью-Йорк

За сутки в штате Нью-Йорк скончались 799 человек с коронавирусом – это очередной рекорд по числу смертей, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

«Число смертей растет. Мы потеряли вчера 799 человек», – сказал Куомо, добавив, что эта цифра будет расти.

По данным на 8 апреля в штате скончались 779 человек, на 6 апреля – 731, на 5 апреля – 599, на 4 апреля – 594 человека, на 3 апреля – 630 человек, сообщает РИА «Новости».

Ранее в Италии ужаснулись масштабом эпидемии коронавируса в Нью-Йорке.

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