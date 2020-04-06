Задержанный на Патриарших прудах москвич Иисус пожелал полицейским смерти

Москвич Иисус Воробьев, задержанный во время выгула собаки на Патриарших прудах в центре Москвы за невыполнение законных требований правоохранителей, заявил, что не знал об указе мэра столицы о закрытии парков и зон отдыха в целях предотвращения распространения коронавируса.

В интервью «РЕН ТВ» Воробьев заявил, что не видел никаких объявлений о запрете на посещение Патриарших прудов. «И сейчас, если посмотреть, там ничего нет. Поэтому я пошел», – сказал он.

«На повороте меня окликнули сотрудники полиции и стали говорить, что парк закрыт и здесь находиться нельзя. Я спросил, почему – там были люди, строительство идет. <...> Они сказали уходить отсюда. Я сказал, что можно ведь с собакой гулять на расстоянии ста метров от дома», – рассказал мужчина, добавив, что пожелание смерти полицейским и членам их семей произошло «на эмоциях».

Ранее столичный главк МВД сообщал о задержании мужчины, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в центре Москвы, за невыполнение законных требований правоохранителей. В полиции подчеркнули, что это место закрыто для посещения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, и добавили, что собаку забрала жена задержанного.

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