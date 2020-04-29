Вертолет НАТО рухнул в море вблизи Греции

Вертолет НАТО упал в море вблизи греческого острова Кефалония в Ионическом море. Об этом сообщил греческий государственный телеканал ЭРТ.

На данный момент в район бедствия направились итальянский фрегат и другие натовские корабли, чтобы принять участие в поисково-спасательной операции. Обломки машины были обнаружены в море примерно в 85 км от Кефалонии в районе полетной информации Италии (Flight Information Region, FIR). На борту вертолета находились шесть человек, судьба которых пока неизвестна, передает ТАСС.

Уточняется, что вертолет взлетел с канадского фрегата, который участвует в постоянной натовской группировке SNMG2.

Предположительно, катастрофа вертолета произошла в районе, за который отвечает итальянская сторона. На данный момент НАТО не запрашивало какой-либо помощи со стороны Греции, летчики также не связывались с греческой стороной.

Напомним, в конце марта истребитель Су-27 ВКС России пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии, однако поиски пилота Су-27 в Черном море не закончены.