Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Полицейские в Крыму разыскивают замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, пропавшего после приезда в Ялту, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В УМВД по Ялте поступила информация о розыске гражданина 1971 года рождения, который, по предварительным данным, прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил», – сообщили в пресс-службе республиканского УМВД, передает РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет об Ошарине.

Также дочь Ошарина Анастасия в соцсетях подтвердила информацию о пропаже отца.

«Дороге друзья и коллеги. Информация правдивая. Следствие ведется в Крыму и в Москве», – сообщила Анастасия.