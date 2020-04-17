Эксперты оценили опасность манипуляций Китая со статистикой по COVID-19

«То, что китайцы ранее не вносили в официальную статистику бессимптомных инфицированных, конечно, повлияло на искажение данных. Но уточненные данные не повлияют на представления о проценте летальных исходов», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Виталий Зверев. Так он оценил сообщения о том, что в КНР манипулировали со статистикой по COVID-19.

«Сегодня мы уже знаем, что статистика смертности от коронавируса в процентном соотношении гораздо меньше, чем считалось в начале эпидемии. Новая информация из Китая подтверждает этот вывод», – отметил академик РАН Виталий Зверев, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета МГМУ имени Сеченова.

В последние дни в мире активно обсуждается заявление, которое в среду сделал представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фэн. Он сообщил: из 6764 человек, у которых положительный результат теста на COVID-19 не выявил симптомов, только у пятой части пациентов (1297 человек) развились симптомы коронавируса, и эти люди были зарегистрированы как подтвержденные больные.

Это заявление поставило под сомнение и достоверность данных о масштабах пандемии в Китае, и той картины заболевания, о которой ранее сообщали китайские врачи своим коллегам. «Ранее исследователи считали: у большинства пациентов в конечном итоге развиваются симптомы (коронавируса). Но сообщение из Китая о том, что значительная группа больных остается бессимптомной на протяжении всего заболевания, обострило проблему сдерживания расширяющейся пандемии», – отмечало издание Bloomberg.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: Пекин скрывает истинное положение дел с коронавирусом. Ранее в подобном Китай неоднократно обвинял Дональд Трамп. Теперь у подобной версии появились новые основания.

«Но по сути, Ми Фэн сообщил следующее: тех, кто переносил заболевание без ярко выраженных симптомов, не учитывали в официальной статистике. Значит, общее число случаев было в несколько раз больше, а летальных случаев в процентном отношении – меньше, – отметил академик Зверев. – Можно делать вывод, что смертность от заболевания точно не превышает 1%. А скорее всего она даже меньше, как, например, в России, где эта цифра сегодня оценивается в районе 0,8%».

Рассматривать каждого из бессимптомных заболевших в качестве источника заражения не совсем верно, – со своей стороны отметил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. «Есть понятие инфекции со слабыми симптомами, это когда при вспышках гриппа, например, вы чувствуете небольшой кашель или невысокую температуру. Бессимптомная инфекция означает, что вы заразились, но не заболели. При этом вирусоноситель не обязательно является вирусовыделителем», – сказал Зуев газете ВЗГЛЯД.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



«Все же любой инфицированный человек потенциально может быть переносчиком коронавируса, – в свою очередь указал Зверев. Однако в Китае жесткие меры карантина и полная всеобщая самоизоляция, были введены почти сразу, поэтому распространение инфекции удалось сдержать».

С другой стороны, на первом этапе пандемии в КНР еще не была налажена система оперативного тестирования, констатировал эксперт. Этим можно объяснить, что только сейчас, задним числом приходят уточненные сведения о количестве летальных случаях COVID-19 в Ухани – например в пятницу стало известно почти о 1300 таких случаев, отметил Зверев.

В целом, по оценке эксперта, «то, что китайцы не вносили в официальную статистику бессимптомных инфицированных, конечно, повлияло на искажение данных» о коронавирусе. Но новая информация, скорее говорит в пользу того, что болезнь в 30-40% случаев протекает бессимптомно или в легкой форме. Эксперт заметил, что манипуляции статистикой могут происходить и «в обратную сторону». «В Нидерландах в случае положительного результата на коронавирус у одного из членов семьи, всех остальных родственников даже не тестируют. Их всех причисляют к зараженным», – привел пример Зверев.

Вирусолог также полагает: в общем представление специалистов о природе новой инфекции за последнее время не изменилось. В частности, собеседник считает не обоснованными появившиеся в экспертной среде версии, что болезнь протекает не в форме «вирусно-бактериальной пневмонии», а как-то иначе (и это делает неэффективным использование аппаратов ИВЛ при тяжелой форме заражения). «Очень часто вирусная пневмония осложняется бактериальной. Но если организм ослаблен, часто это бывает, например, после гриппа, то они могут вызывать бактериальную пневмококковую инфекцию. А аппараты ИВЛ нужны при любой тяжелой пневмонии, в том числе и при вирусной», – разъяснил Зверев.

Многие вопросы остаются открытыми, добавил эксперт. В частности, он призвал осторожно отнестись к словам посла КНР в России Чжан Ханьхуэя о том, что последовательность генов в коронавирусе показывает: COVID-19 был завезен в город Ухань, а не возник там. Американский телеканал Fox News заявил, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, работал в лаборатории вирусологии в Ухане. «Сейчас мы не можем утверждать со стопроцентной уверенностью, что коронавирус появился или не появился в человеческой популяции именно в Ухане или вообще, на территории Китая. Там он был впервые локализован, – указал Зверев. – Только после изучения молекулярной эпидемиологии вируса, можно будет делать какие-то предварительные выводы».

Добавим, что в пятницу представитель МИД КНР Чжао Лицзянь воздержался от прямого ответа на вопрос о возможности допустить экспертов ВОЗ в лабораторию Института вирусологии в Ухане, откуда, по предположениям ряда изданий, мог «утечь» вирус.

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