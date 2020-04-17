МИД КНР не ответил на вопрос о возможности допуска экспертов ВОЗ в лабораторию Уханя

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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Образ «самого жестокого диктатора в истории» сильно исказили

Музей геноцида в здании бывшей тюрьмы Туол СленгФото: REUTERS/Samrang Pring
Ровно 45 лет назад под натиском красных кхмеров пала столица Камбоджи − Пномпень. В стране обнулилось до «нулевого года» время и воцарилась диктатура, которую называют самой кровавой и жестокой в истории. «Мускулами» новой власти выступили 12-15-летние неграмотные подростки с мотыгами, и то, что мы знаем об их зверствах − правда. Но образ лидера кхмеров − Пол Пота − был сильно искажен. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
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Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
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Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

Павел Волков, публицист
Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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              МИД КНР не ответил на вопрос о возможности допуска экспертов ВОЗ в лабораторию Уханя

              17 апреля 2020, 11:25

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь воздержался от прямого ответа на вопрос о возможности допустить экспертов ВОЗ в лабораторию Института вирусологии в Ухане, откуда, по предположениям ряда СМИ, мог «утечь» вирус.

              «Что касается вопроса «утечки» вируса из лаборатории, китайская сторона уже многократно заявляла о своей позиции», – передает РИА «Новости» ответ Чжао Лицзяня на вопрос, может ли Китай допустить представителей ВОЗ в лабораторию.

              Ранее американский телеканал Fox News заявил, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане.

              Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что предположения об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане лишены научных доказательств.

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