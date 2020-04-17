МИД КНР не ответил на вопрос о возможности допуска экспертов ВОЗ в лабораторию Уханя

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь воздержался от прямого ответа на вопрос о возможности допустить экспертов ВОЗ в лабораторию Института вирусологии в Ухане, откуда, по предположениям ряда СМИ, мог «утечь» вирус.

«Что касается вопроса «утечки» вируса из лаборатории, китайская сторона уже многократно заявляла о своей позиции», – передает РИА «Новости» ответ Чжао Лицзяня на вопрос, может ли Китай допустить представителей ВОЗ в лабораторию.

Ранее американский телеканал Fox News заявил, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что предположения об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане лишены научных доказательств.

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