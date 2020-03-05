Сирийские войска атаковали форпосты «ан-Нусры» в Идлибе

Правительственные силы Сирии штурмуют форпосты террористов в провинции Идлиб, сообщают СМИ.

Войска атакуют форпосты боевиков из запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в Сафухане и Эль-Футейре. Наступление началось после того, как были отражены нападения боевиков, пытавшихся снова взять под контроль ряд поселков в регионе.