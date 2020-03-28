В Общественной палате предложили расширить помощь малому бизнесу

Председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок предложила меры для сохранения небольших предприятий на фоне пандемии коронавируса, оттоку клиентов из общепита и снижению покупательской способности.

«В условиях переноса голосования по Конституции и сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановке все предложенные меры крайне актуальны. Президент и правительство страны в первую очередь решают самые острые проблемы социальных групп населения. Меры поддержки во многом касаются предпринимателей, оказавшихся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов. И сейчас мы не можем говорить только о сохранении уровня занятости труда, мы обсуждаем возможность дальнейшего существования целых отраслей бизнеса. Эпидемия завершится, но смогут ли эти отрасли полноценно восстановиться – большой вопрос», – рассказала Починок в разговоре с «ФедералПресс».

Она отметила, что предложенные меры господдержки малого и среднего бизнеса можно дополнить некоторыми доработками.

«Вместо отсрочки по выплате налогов, я бы предложила каникулы. Если все же оставят отсрочку, правильно сделать ее максимально гибкой, годовой; предоставить предпринимателям беспроцентный кредит или субсидии на выплаты зарплат; оказать прямую финансовую поддержку предприятий. И тут важно, чтобы чиновники не занимались казуистикой и бюрократией. Многие предприятия, еще две недели назад считавшиеся крупными, превратились в микробизнес, находящийся на стадии банкротства. Они также нуждаются в поддержке, причем в самые кратчайшие сроки», – пояснила член ОП.

По мнению эксперта, эти действия позволят предпринимателям оставаться на ходу, сохранить рабочие места, уровень доходов граждан и экономику в целом.

Наталья Починок отметила, что сейчас важно поддерживать не только малый и средний бизнес, но и НКО. В НКО небольшие зарплаты, и помощь в виде снижения страховых взносов для организаций может быть существенной.

«Безусловно, важны меры поддержки тех, кто из-за вируса оказался на больничном или потерял работу в условиях сложившегося кризиса. Как вы знаете, семьям с детьми, имеющими право на материнский капитал, с апреля по июнь будет выплачиваться по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. В сложившейся ситуации, когда, например, мама находится дома по уходу за ребенком, а отец ушел на больничный, эти средства будут необходимой адресной помощью семье», – подчеркнула эксперт.

Починок добавила, что полный экономический эффект предложенных действий на данный момент нельзя предсказать, потому пакет мер, вероятно, будет расширяться в случае необходимости.