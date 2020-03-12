В «нефтяную войну» вступили еще три страны

Ирак и Кувейт, одни из ключевых членов Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), вслед за Саудовской Аравией приняли решение снизить цены на свою нефть в апреле. ОАЭ ввели скидки уже для февральских продаж, пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg, устанавливающие цены задним числом Объединенные Арабские Эмираты с января снизили стоимость черного золота для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель. Ирак собрался снизить цены на нефть марки Basrah Light на 5 долларов при поставках на азиатский рынок, а Кувейт – на 6 долларов.

Причем экспорт из Кувейта в Северо-Западную Европу установлен на рекордно низком уровне в 12,60 доллара за баррель.

Bloomberg отмечает, что это произошло на фоне «ценовой войны» между Россией и Саудовской Аравией.

Ранее в четверг цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на ICE в Лондоне снижалась на 5,42% – до 33,85 доллара за баррель.

Между тем, по мнению американского издания Forbes, Россия одержит победу над Саудовской Аравией в «нефтяной войне».

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. После этого цены на нефть начали резкое падение.