Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

Президент Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии – по его мнению, это может разбалансировать ситуацию в стране, а «с этим не шутят».

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент выразил возмущение тем, что «кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей (сотрудников Росгвардии)».

«Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это, знаете, можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят», – отметил российский лидер.

Комментируя вопрос журналиста Андрея Ванденко, действительно ли сотрудники правоохранительных органов, проходившие потерпевшими по уголовным делам после митингов в Москве в 2019 году, «такие ранимые и трепетные», Путин сказал: «Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг и должны это делать. И больше того – они здесь с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях».

Говоря о действиях росгвардейцев на митингах, глава государства отметил, что «дубинкой просто так никто не молотит».

«Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны», – добавил он.

По мнению Путина, участники митингов должны действовать в рамках закона, не распускаясь и не допуская погромы.

«Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить (...) Нельзя этого допускать, нельзя распускаться», – подчеркнул он.

Напомним, в августе был задержан блогер Макс Стеклов (Владислав Синица), который призывал в Twitter к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации.