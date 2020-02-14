Губернатор Сахалина поддержал идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что инициатива актера и режиссера Владимира Машкова закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России имеет ключевое значение для сохранения территориальной целостности страны.

«Вчера на встрече с президентом Владимир Машков озвучил очень важную для жителей островов идею – закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Это справедливая инициатива, которая могла бы окончательно и бесповоротно поставить точку в бессмысленных спекуляциях на тему принадлежности Курильских островов», – заявил Лимаренко, слова которого приводятся на сайте правительства Сахалина.

Лимаренко напомнил, что год назад на Курилах был проведен опрос, по результатам которого 96% жителей выступили против передачи островов Японии.

«Буквально на днях я вернулся из рабочей поездки на острова Кунашир и Шикотан и могу сказать: мнение жителей нисколько не изменилось. Сахалинцы и курильчане считают Курилы российской землей. А Владимира Машкова хотел бы лично поблагодарить и пригласить к нам на острова, чтобы своими глазами увидеть природные красоты региона», – сказал глава области.

В четверг при встрече президента Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию актер и режиссер Владимир Машков отметил, что есть опасения относительно попыток некоторых стран забрать у России Курилы, Крым или Калининград, и предложил сформулировать «запрет на отчуждение территории России», в том числе на переговоры по этому поводу. Путин заявил, что ему нравится идея Машкова закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий страны.

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