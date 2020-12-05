Соседи рассказали подробности убийства семьи в Подмосковье

Жители подмосковного дачного поселка, где были найдены убитыми супружеская пара и их дочь, рассказали подробности трагедии.

Местные жители рассказали, что «бандиты гнались за своими жертвами по поселку и стреляли», передает РЕН ТВ.

По их словам, у погибших якобы был давний конфликт с соседями по даче, которые развели на своем участке лошадей. Они жаловалась на зловоние с участка соседей, который не был приспособлен для разведения скота, и даже обращались в прокуратуру.

По словам жителей СНТ, семье поступали угрозы, при этом за несколько дней до инцидента их сосед увез лошадей со своего участка.

В день трагедии у погибших неожиданно загорелся дом, они приехали в поселок и начали составлять акт о пожаре, после чего и разгорелся конфликт.

Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила, что на сгоревшей даче на окраине СНТ «Малахит» обнаружили погибших членов семьи.

По предварительным данным, они перестали выходить на связь несколько дней назад, после того как уехали из столицы на дачу. Обгоревший автомобиль, находившийся на дачном участке погибших, был расстрелян.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления, СК возбудил уголовное дело об убийстве.