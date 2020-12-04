Задержан подозреваемый в убийстве семьи в Подмосковье

Подозреваемого в убийстве семьи из трех человек, в том числе девочки-подростка, в Волоколамске задержали, сообщила глава пресс-службы главка МВД по Подмосковью.

Мужчину 1980 года рождения задержали сотрудники управления уголовного розыска главка во взаимодействии с оперативниками ОМВД по Волоколамскому городскому округу. Источник ТАСС сообщил, что задержан сосед погибших. По предварительной версии, убийство стало результатом его конфликта с жертвами.